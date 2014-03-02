ابراهیم فریادخواه یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: با تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در ایام محرم و ضمن تبلیغ و توجیه عزاداران حسینی، مبلغی بالغ بر 120 میلیون ریال جمع آوری و تحویل شده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته پس از تبدیل هوراند به شهرستان نیز خاطر نشان شد: با توجه به اینکه هوراند چند ماهی است از بخش به شهرستان ارتقاء یافته، برای توسعه کارهای فرهنگی و اجتماعی کارهای خوبی انجام شده است از آن جمله می توان به برگزاری همایش عفاف و حجاب و تبیین اهمیت حجاب و عفاف از منظر قرآن و در آموزه های دینی، برگزاری جلسه فرهنگی با ورزشکاران و اطلاع از مشکلات و انتظارات آنان جهت ارتقای جایگاه ورزشی شهرستان و برگزاری یادواره شهدا در راستای حفظ ارزشها و میراث شهدا اشاره کرد.

فرماندار هوراند همچنین زمینه سازی برای برگزاری فریضه عبادی سیاسی نمازجمعه، تشکیل شورای اقامه نماز، شورای فرهنگ عمومی و ستاد امربه معروف و نهی از منکر، تشکیل جلسات انجمن کتابخانه عمومی و تصویب و اجرای مصوبات فرهنگی با برگزاری مسابقه کتابخوانی با هدف ایجاد میل و انگیزه به کتابخوانی در بین جوانان و دانش آموزان بویژه میان دانش آموزان و جوانان روستایی، تلاش برای تشکیل انجمن ادبا و شعرا در دهه فجربا برگزاری آئین شب شعر انقلاب، دیدار با خانواده های معظم شهدا، جلسه با هیأت فوتبال استان برای تقویت فوتبال شهرستان و تشکیل جلسات مستمر هماهنگی برگزاری مراسم ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با رویکرد انتقال فرهنگ و ادبیات انقلاب به نسل جدید را از دیگر اقدامات انجام شده فرمانداری در این مدت عنوان کرد.