به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در نشست هیأت تجاری ایران و چین گفت: روابط دو کشور ایران و چین در حال حاضر به رقم مناسبی رسیده امابا پتانسیل ها و امکانات دو کشور فاصله زیادی دارد و باید در زمینه هماهنگی های بیشتر سیاسی و تجاری و ایجاد شرکت‌های تولیدی مشترک صادرات خدمات وفنی و مهندسی و جذب سرمایه گذاری‌های مشترک تلاش بیشتری صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، حضور هیأت تجاری چین از 100 شرکت را نشانه خوبی برای بهبود روابط ایران و چین دانست و افزود: توان مالی و فنی شرکت‌های چینی در انجام پروژه های مختلف درحوزه صنعت، معدن، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار است و جذابیت ایران برای جلب سرمایه گذاری‌های تجاری فرصت مناسبی را برای دو کشور فراهم آورده است.

وی تصریح کرد: ظرف دو سال گذشته بالغ بر 20میلیارد دلار قرارداد پیمانکاری و خرید تجهیزات صنعتی با چین منعقد شده که نیمی از آن ها به مرحله گشایش اعتبار رسیده است.

به گفته نعمت زاده، اجرای هفت پروژه فولادی و دو طرح بزرگ آلومینیوم از سوی چین در ایران در حال انجام است که برای تعدادی از آنها، گشایش اعتبار صورت گرفته، البته انتظار ما این است که علاوه بر تأمین مالی و اجرای پروژه ها در بخش سرمایه گذاری مستقیم نیز همکاری‌هایی صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایران دارای 7منطقه آزاد تجاری و 16منطقه ویژه است که با داشتن زیرساخت های فیزیکی و حقوقی فرصت های شایسته ای رابرای سرمایه گذاران در اختیار قرار می دهد.

نعمت زاده خواستار احیای جاده ابریشم از سوی ایران و چین شد و گفت: همکاری مناسب اقتصادی میان ایران و چین با کشوهای ثالث در حال انجام است.