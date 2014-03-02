به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن کرمی افزود: طی سال جاری 1500 واقعه وفات ایرانیان خارج از کشور نیز به ثبت رسیده است.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال که ریاست ستاد ملی طرح پوشش ثبت بموقع وقایع حیاتی را عهده دار است گفت: مهلت قانون ثبت واقعه ولادت 15 روز است که در سال 1392، (97 درصد) ولادتها در مهلت قانونی به ثبت رسیده اند.

رئیس ستاد ملی ثبت وقایع حیاتی درمهلت قانونی افزود: مهلت قانونی ثبت واقعه وفات 10 روز است و در سال جاری (95,9 درصد) وفاتها در مهلت قانونی به ثبت رسیده اند.

کرمی افزود: تأخیر در ثبت واقعه ولادت یا فوت مشمول جریمه قانونی است و والدین نوزادان و بستگان درجه یک افراد متوفی موظفند در مهلت قانونی برای ثبت واقعه اقدام کنند تا مشمول جریمه و جزای نقدی نشوند.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور میزان جریمه نقدی تأخیر در اعلام ولادت و وفات در مهلت قانونی را یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال عنوان کرد و افزود: این مبلغ بعنوان یک جزای نقدی در نظر گرفته شده است که والدین یا بستگان درجه یک موظف به پرداخت آن می باشند.

وی همچنین اظهار کرد: تعداد 40 هزار نفر در مناطق روستایی و عشایری در ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی، سازمان ثبت احوال را یاری می کنند که از آنها به عنوان ثبت یاران یاد می شود.

کرمی تصریح کرد: در راستای اجرای تبصره 2 ماده 5 قانون ثبت احوال، وزارت بهداشت، پزشکی قانونی ، نیروی انتظامی ، بیمارستانها ، زایشگاهها و آرامستانها ، خانه های بهداشت روستایی و نیز امور عشایری کشور مأموریت دارند با سازمان ثبت احوال کشور همکاری کنند.

جلسه ستاد ملی طرح پوشش وقایع حیاتی با حضور اعضاء روز گذشته تشکیل و در ابتدای این جلسه مسئولین هر یک از کمیته های سه گانه گزارشی از اقدامات و برنامه ها را ارائه کردند. همچنین در این جلسه مدیران کل ثبت احوال استانهای خراسان رضوی و آذربایجان غربی از روند ثبت وقایع ولادت و وفات در استانهای تابعه گزارشی ارائه دادند.