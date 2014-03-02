به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست نمایندگان شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی که 8 قرارداد در خصوص صادرات این اقلام به سوریه را با طرف سوری امضا کرده اند، گزارشی از روند اجرای قراردادها و مشکلات پیش رو ارائه کردند.

بنا بر این گزارش، عدم گشایش ال سی و مشکلات بانکی از طرف سوری بخشی از مشکلات طرح شده در این نشست بود که مقرر شد سفیر سوریه در این خصوص پیگیریهای لازم را به انجام برساند.

در ادامه این نشست دکتر محمدحسین نیکنام مشاور امور بین الملل وزیر بهداشت و دکتر عدنان محمود، سفیر سوریه در ایران با تأکید بر اهمیت صدور این اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی به کشور سوریه با توجه به شرایط این کشور و دوستی ریشه دار دو کشور، بر رفع موانع صدور این محصولات و انجام شدن صادرات تا قبل از پایان سال در ایران، تأکید کردند