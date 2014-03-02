رضا سلیم‌ساسانی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: نمایشگاه فروش بهاره از 15 تا 24 اسفند ماه سال‌جاری در کرمانشاه دایر خواهد شد.

وی با اشاره به تمهید و زمان‌بندی بازدید از نمایشگاه فروش بهاره، ادامه داد: تمام شهروندان کرمانشاهی از ساعت 10 صبح تا ساعت 20 می‌توانند به‌ مدت 10 روز از نمایشگاه مذکور بازدید کنند.

سلیم‌ساسانی اظهار داشت: نرخ‌گذاری اقلام نمایشگاه بهاره از اول اسفندماه شروع شده و غرفه‌دارانی که قصد شرکت در نمایشگاه را دارند با هماهنگی کمیته کارشناسی و اتحادیه‌های صنفی مربوطه نسبت به نرخ‌گذاری اجناس اقدام خواهند کرد.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی استان کرمانشاه از برپایی حدود 260 غرفه در نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه خبر داد و گفت: در این نمایشگاه اقلام مورد نیاز مردم عرضه می‌شود و نظارت دقیقی بر اقلام عرضه‌ شده در نمایشگاه صورت می‌گیرد.

این مسئول اقلام نرخ‌گذاری شده را با کیفیت مناسب و پایین‌تر از قیمت بازار عنوان کرد و افزود: کیف و کفش، پوشاک، انواع مواد غذایی، گوشت قرمز و مرغ منجمد، آجیل و خشکبار و شیرینی از جمله کالاهای توزیع شده در نمایشگاه است.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی استان کرمانشاه با تاکید بر تخفیف 10 تا 15 درصدی اقلام نمایشگاه فروش بهاره، ابراز داشت: در این نمایشگاه بیشتر واحدهای تولیدی، عمده‌فروش‌ها و شرکت‌های پخش شرکت می‌کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: هدف ما این است که در نمایشگاه از محصولات و کالاهای داخلی استفاده و از عرضه محصولات و کالاهای بی‌کیفیت جلوگیری شود.

وی از استقرار اکیپ‌های بازرسی در نمایشگاه بهاره خبر داد و افزود: افراد چنان‌چه شکایتی در رابطه با بحث کیفیت کالاها و نرخ‌گذاری آن‌ها داشتند، به این اکیپ‌ها مراجعه کنند تا سریعا به شکایت آ‌ن‌ها رسیدگی شود.

سلیم‌ساسانی تصریح کرد: این نمایشگاه با توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال و نیاز مردم برای خرید کالاهای اساسی مورد نیاز برگزار شده است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921210001487#sthash.hwlTUsXM.dpuf