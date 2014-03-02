رضا سلیمساسانی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: نمایشگاه فروش بهاره از 15 تا 24 اسفند ماه سالجاری در کرمانشاه دایر خواهد شد.
وی با اشاره به تمهید و زمانبندی بازدید از نمایشگاه فروش بهاره، ادامه داد: تمام شهروندان کرمانشاهی از ساعت 10 صبح تا ساعت 20 میتوانند به مدت 10 روز از نمایشگاه مذکور بازدید کنند.
سلیمساسانی اظهار داشت: نرخگذاری اقلام نمایشگاه بهاره از اول اسفندماه شروع شده و غرفهدارانی که قصد شرکت در نمایشگاه را دارند با هماهنگی کمیته کارشناسی و اتحادیههای صنفی مربوطه نسبت به نرخگذاری اجناس اقدام خواهند کرد.
مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی استان کرمانشاه از برپایی حدود 260 غرفه در نمایشگاههای بینالمللی کرمانشاه خبر داد و گفت: در این نمایشگاه اقلام مورد نیاز مردم عرضه میشود و نظارت دقیقی بر اقلام عرضه شده در نمایشگاه صورت میگیرد.
این مسئول اقلام نرخگذاری شده را با کیفیت مناسب و پایینتر از قیمت بازار عنوان کرد و افزود: کیف و کفش، پوشاک، انواع مواد غذایی، گوشت قرمز و مرغ منجمد، آجیل و خشکبار و شیرینی از جمله کالاهای توزیع شده در نمایشگاه است.
مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی استان کرمانشاه با تاکید بر تخفیف 10 تا 15 درصدی اقلام نمایشگاه فروش بهاره، ابراز داشت: در این نمایشگاه بیشتر واحدهای تولیدی، عمدهفروشها و شرکتهای پخش شرکت میکنند.
این مسئول خاطرنشان کرد: هدف ما این است که در نمایشگاه از محصولات و کالاهای داخلی استفاده و از عرضه محصولات و کالاهای بیکیفیت جلوگیری شود.
وی از استقرار اکیپهای بازرسی در نمایشگاه بهاره خبر داد و افزود: افراد چنانچه شکایتی در رابطه با بحث کیفیت کالاها و نرخگذاری آنها داشتند، به این اکیپها مراجعه کنند تا سریعا به شکایت آنها رسیدگی شود.
سلیمساسانی تصریح کرد: این نمایشگاه با توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال و نیاز مردم برای خرید کالاهای اساسی مورد نیاز برگزار شده است.- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921210001487#sthash.hwlTUsXM.dpuf
علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نمایشگاه فروش بهاره قرار است از روز پنجشنبه هفته جاری ( 15 اسفند ) تا شنبه ( 24 اسفند) برپا شود.
وی یادآور شد: محل برپایی نمایشگاه امسال همچون سنوات قبل، پارک شاهد محل دائمی نمایشگاه های شهر کرمانشاه است و شهروندان می توانند در مدت زمان یاد شده از ساعت 10 صبح تا 20 شب به صورت یکسره از آن بازدید کنند.
اسماعیلی افزود: در نمایشگاه فروش بهاره 260 غرفه پیشبینی شده و انواع و اقسام محصولات مورد نیاز خانوارها در این غرفه های عرضه خواهد شد.
معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه محصولات عرضه شده با 10 تا 15 درصد تخفیف و با قیمتی ارزانتر از بازار به شهروندان ارائه خواهد شد.
اسماعیلی، کیف و کفش، پوشاک، انواع مواد غذایی، گوشت قرمز و مرغ منجمد، آجیل و خشکبار و شیرینی را از جمله کالاهای توزیع شده در نمایشگاه بهاره کرمانشاه عنوان کرد.
وی همچنین از استقرار اکیپهای بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین تعزیرات حکومتی در نمایشگاه بهاره کرمانشاه خبر داد و گفت:بازرسان این سازمان و نهاد به صورت مستمر بر نحوه فروش محصولات نظارت خواهند کرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف برابر قانون با متخلافان برخورد خواهند کرد.
اسماعیلی در پایان از برپایی نمایشگاه های مشابه در سراسر استان خبر داد و گفت: این نمایشگاه ها بنا بر نظر مسئولین شهرستانی از 12 تا 27 اسفند ماه برپا خواهد شد.
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