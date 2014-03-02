به گزارش خبرنگار مهر، ماموران یگان حفاظت محیط زیست تکاب طی گشت و کنترل حوزه استحفاظی موفق به دستگیری سه شکارچی متخلف در منطقه ی شکار ممنوع بیان تکاب شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تکاب گفت: از متخلفان یک قبضه اسلحه شکاری، یک قطار فشنگ، 50 عدد دام زنده گیری کبک، دو عدد بلندگو، یک عدد ضبط صوت، پنج عدد نوار ضبط صوت به همراه دو قطعه کیک به صورت زنده، کشف و ضبط گردید.

بهرام مهدوی گفت: منطقه بیان یکی از پناهگاهای مهم حیات وحش منطقه شکار ممنوع بوده که در قسمت غربی تکاب و جنوب شاهین دژ قرار گرفته و این منطقه با شاهین دژ مشترک است.

وی یادآور شد: این منطقه دارای گونه های گیاهی و جانوری با ارزش از نظر تنوع زیستی می باشد، گونه های جانوری مثل قوچ و میش و گرگ، گراز است.

رهاسازی کبک زنده گیری شده توسط شکارچیان به دامن طبیعت تکاب

یگان حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب دو قطعه کبک را که توسط شکارچیان متخلف زنده گیری شده بود به دامن طبیعت زیبا رها سازی کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست تکاب در گشت و کنترل مناطق حفاظت شده این شهرستان 2 نفر شکارچی متخلف، که اقدام به زنده گیری تعدادی کبک کرده بودندرا شناسایی و دستگیر و متخلفین با تکمیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.

مسیر تفریحی جاده کوسه بوکان پاکسازی شد

مسیر تفریحی - ورزشی جاده کوسه بوکان با مشارکت علاقمندان به محیط زیست پاکسازی شد.

در این برنامه مسیر جاده کوسه بوکان که در جنوب غربی این شهر واقع و هر روزه پذیرای تعداد زیادی از ورزشکاران و خانواده ها برای گذراندن اوقات فراغت خود است، با مشارکت افراد علاقمند و دوستدار طبیعت و همکاران اداره حفاظت محیط زیست بوکان پاکسازی شد.

در این برنامه احمدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان از عموم مردم و علاقمندان به حفظ و حراست از محیط زیست در خواست نمود تا با جمع آوری زباله های اطراف محل زندگی خود و مناطق طبیعی به چهره زیبای طبیعت جانی دوباره ببخشند.