به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی افزود: برنامه پزشک خانواده هنوز در مراحل مقدماتی است و کامل نیست بنابراین نواقصی دارد که مورد اعتراض بعضی ازخدمت گیرندگان هست که حق هم دارند.

وی بیان کرد: سال آینده با رفع نواقص اجرای این برنامه، به خصوص در مناطق روستایی و سطح 2 این برنامه، شرایط بهتر خواهد بود.

وزیر بهداشت تصریح کرد: به نظر می رسد اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرستان فسا از کیفیت مناسبی برخوردار است و نشان می دهد که سرمایه گذاری روی این دانشگاه سودمند بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برنامه پزشک خانواده به صورت جدی در دو استان فارس و مازنداران در حال اجراست.