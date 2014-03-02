به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه اجتماعی خود با اشاره به حضور در کنگره جهانی موبایل 2014 در بارسلونای اسپانیا نوشت: این کنگره هر ساله در این فصل سال انجام می شود و بزرگترین فعالیت های علمی و نمایشگاهی در رابطه با موبایل و اینترنت است و امسال نیز نسبت به سالهای گذشته بسیار گسترده تر بود.

وی با بیان اینکه حدود 80 هزار نفر از کشورهای مختلف جهان در این کنفرانس شرکت کردند گفت: در مجموع این کنفرانس نقشه راه آینده اینترنت و موبایل را مشخص می کند.

واعظی با اشاره به شعار این کنفرانس گفت: در سال 2020 حدود 50 میلیارد وسیله، شی و فعالیت های مختلف از طریق اینترنت به هم متصل می شوند و به نوعی مفهوم اتصال ماشین به ماشین M2M تحقق می یابد.از این رو تجربه نشان داده که سرعت فناوری در این عرصه آنقدر زیاد است که از هم اکنون می توان به تحقق این شعار خوش بین بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حضور ایران در کنگره جهانی موبایل ادامه داد: حضور همه اپراتورها و اکثریت شرکتهای PAP از ایران در این کنفرانس و دیدن دستاوردها و پیشرفت های دنیا در این سالها و آگاهی یافتن نسبت به آینده، بر مسئولیت فعالان این بخش افزوده و مشوقی برای تلاش بیشتر آنها خواهد شد.

وی گفت: در حاشیه این کنگره با برخی از وزرای کشورهای دیگر به خصوص کشورهایی که در منطقه خود نفوذ بیشتری دارند دیدار و گفتگو داشتیم که در این دیدارها علاوه بر گسترش همکاری ها در آینده در حوزه منطقه ای و جهانی، برای کاندیداتوری ایران در شورای اتحادیه جهانی مخابرات - ITU - رایزنی ها و مذاکرات مفیدی صورت گرفت.

واعظی ادامه داد: تفاهمات و توافق هایی بین ایران و سایر کشورها در سطح شرکتهای خصوصی صورت گرفت که از جمله می توان به علاقمندی بسیاری از شرکتهای کره ای و غربی برای حضور در ایران و ارائه تکنولوژی های جدید به کشورمان اشاره کرد.