به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی جعفری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هجمه تبلیغات گسترده دشمنان در میان نسل جوان به خصوص دانشجویان اظهارکرد: برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مختلف با محوریت انقلاب، دفاع مقدس، مهدویت و نحله های انحرافی می‌تواند نقش گسترده‌ای در هدایتگری و افزایش بصیرت دانشجویان برای مقابله با این هجمه ها داشته باشد.

جعفری تصریح کرد: از ابتدای سال تحصیلی جدید تاکنون بیش از 70 نشست تخصصی با موضوع سبک زندگی و جوان دینی نیز در این دانشگاه برگزار شده است.

وی یادآور شد: نهاد دانشگاه بیرجند سعی دارد با برگزاری دوره های آموزشی با موضوعات مختلف دانشجویان را مورد یک تربیت دینی همه جانبه در ابعاد مختلف فکری و معنوی قرار دهد.

وی با اشاره به برگزاری 10 کارگاه تخصصی با محوریت اقتصاد اسلامی و حماسه اقتصادی در دانشگاه بیرجند گفت: مسابقات کتابخوانی با محوریت نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در ایام تعطیلات عید برای دانشجویان برگزار می شود.

حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانشجویان ادامه داد: راهیان نور و اردوهای زیارتی بهترین فرصت برای خودسازی معنوی دانشجویان است.

وی گفت: دانشجویان باید از دوران دانشجویی و فراغت خود نهایت استفاده را کرده و سعی کنند با افزایش مطالعه و اعتقاد عملی به مبانی اسلامی بتوانند آینده روشنی را برای خود به وجود آورند.

مسئول نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند از برپایی نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در دانشکده ادبیات همزمان با اعزام کاروان دانشجویی به راهیان نور خبرداد و بیان کرد: در این نمایشگاه بیش از هزار عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس وجود دارد.

به گفته وی این نمایشگاه از 26 بهمن ماه در دانشکده ادبیات با همکاری دانشجویان عضو نهاد بر پاشده و تا تاریخ 12 اسفند ماه برای علاقمندان مهلت بازدید از این نمایشگاه تمدید شده است.

حجت الاسلام جعفری با بیان این که هدف از برپایی این نمایشگاه نشر ارزش های دفاع مقدس و آماده سازی دانشجویان عازم به مناطق جبهه های جنوبی در قالب کاروان های راهیان نور است، گفت: قطعا زمانی که دانشجویان آمادگی مقدماتی لازم را برای حضور در مناطق عملیاتی جنوب داشته باشند دستاوردهای و برکات معنوی آنها از سفر راهیان نور بیشتر می شود.

مسئول نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند ادامه داد: استقبال دانشجویان از این نمایشگاه تاکنون بسیار خوب بوده است و از طرف دیگر حضور سعید عاکف نویسنده کتاب خاک های نرم کوشک در میان دانشجویان همزمان با این نمایشگاه تاثیر عمیقی بر دانشجویان در حوزه مطالعه آثار مرتبط با دفاع مقدس داشته است.

برگزاری همایش آستان بندگی در دانشگاه بیرجند

وی از برگزاری همایش در آستان بندگی همزمان با 27 فردودین ماه 93 در دانشگاه بیرجند خبرداد و افزود: این همایش در سه بخش مقاله، قطعه ادبی و ویژه برگزار می شود.

حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه "نماز و سبک زندگی" محور ویژه همایش آستان بندگی است، ادامه داد: آثار و برکات نماز جماعت در دانشگاه، آثار و برکات نماز اول وقت در نسل جوان، نقش و جایگاه نماز در دانشگاه ها، نماز و آثار ماندگار آن درجوانی، نماز جماعت و مسجد، تاثیر نماز در نشاط و شادابی و امیدواری نسل جوان از محورهای این همایش است.

مسئول نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند مهلت ارسال آثار به این همایش را تا 27 اسفند ماه اعلام کرد و افزود: علاقمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه این همایش واقع در دفتر نهاد مقام مظعم رهبری در دانشگاههای استان ارسال کنند.