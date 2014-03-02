حسین سالاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه و موقوفات استان همزمان با سراسر کشور از یکم فروردین تا 15 فروردین همچون سال های گذشته به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: در همین راستا نسبت به اسکان موقت مسافران و ارایه امکانات رفاهی در موقوفات و اماکن متبرکه اقدام و در زاهدان نیز این طرح در زائرسرای امام رضا(ع) به اجرا درخواهد آمد.

وی بیان داشت: اجرای مراسم تحویل سال نو در جوار بقاع متبرکه با حضور روحانیان، خانواده شهدا و اقشار مختلف جامعه با قرائت قرآن، سخنرانی، قرائت زیارت آل یاسین و دعای تحویل سال نو و پخش پیام نوروزی مقام معظم رهبری به صورت زنده از جمله برنامه هایی است که در این طرح دیده شده است.

وی برگزاری نماز جماعت به صورت مستمر، راه اندازی دفاتر مشاوره و پاسخگویی به مسائل شرعی و همچنین رقابت های فرهنگی را از جمله برنامه های فرهنگی در بقاع متبرکه در این طرح است.

سالاری بیان داشت: در این راستا جمعی از کارکنان این اداره کل به صورت شیفت در این ایام نسبت به ارایه خدمات لازم به مسافران در بقاع متبرکه و موقوفات استان اقدام می کنند.

وی ادامه داد: به دلیل ایام سوگواری حضرت زهرا(س) همچنین طرح سوگواره یاس نبوی در ایام نوروز و در مساجد شهرستان زاهدان برگذار خواهد شد.