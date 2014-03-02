به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله افخمی در نشست مشترک هیأت تجاری ایران و چین گفت: چین به عنوان یک قدرت نوظهور در اقتصاد دنیا دومین وارد کننده بزرگ و سومین مصرف کننده به شمار می آید که البته رشد اقتصادی پایداری را نیز تجربه کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برنامه های بلند مدت چین، تأمین کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم این کشور است و تا سطح رفاه آنها را افزایش دهد و به همین دلیل، این کشور در راستای تغییر جهت تجارت به نفع افزایش واردات بازار خود را در اختیار سایر کشورهای دنیا قرار داده تا با اتخاذ سیاست های هدفمند نیاز خود را تأمین کند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، ایران نیز باید جایگاه خود را در این کشور بیابد، چرا که به عنوان یک قدرت استراتژیک در خاورمیانه درحوزه اقتصاد و تجارت برای خود چشم اندازی را ترسیم کرده و با گسترش روابط خارجی به اهداف مد نظر برسد.

وی گفت: در این میان، چین به عنوان شریک استراتژیک ایران محسوب شده و در این سطح از روابط می تواند پا را فراتر نهد.

به گفته افخمی راد، حجم مبادلات غیر نفتی دو کشور در سال 2013 معادل 15.5 میلیارد دلار بوده که از این میزان، 7میلیارد دلار سهم ایران و 8.5میلیارد دلار سهم چین است، البته چنانچه صادرات نفت خام را نیز به آن اعداد اضافه کنیم، حجم تجارت دو کشور بالغ بر 40میلیارد دلار خواهد شد.

به اعتقاد رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، حجم روابط تجاری ایران و چین با ارقام 200میلیارد دلاری که رؤسای جمهور دو کشور برای سال‌های آینده هدف گذاری کرده اند، فاصله دارد و باید این فاصله را کم کرد.

وی خاطرنشان کرد: روابط اقتصادی و تجاری دو کشور ایران و چین باید توسعه یابد و البته باید تنوع روابط را نیز شاهد باشیم.

افخمی راد خاطرنشان کرد: برای این منظور سرمایه‌گذاری مشترک میان دو کشور باید شکل گیرد و البته هم اکنون ایران محیط مناسبی را برای جذب سرمایه گذاران خارجی در اختیار دارد که سرمایه گذاران چینی نیز می توانند در حوزه فولاد، معدن، حمل و نقل، صنایع، بالادستی، نفت، گاز ،پتروشیمی، شیلات وکشاورزی گام بردارند.

وی اظهار داشت: در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی نیز زمینه های مناسبی برای همکاری ایران با چین وجود دارد، ضمن اینکه چین بزرگترین واردکننده خدمات جهان است و میزان واردات این کشور در زمینه خدمات فنی و مهندسی سالانه 240میلیارد دلار است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: چین در برنامه های توسعه ای خود ارتقای کمی و کیفی و گسترش خطوط ریلی، فرودگاه و توسعه مسکن را در دستور کار قرار داده و ساخت 36میلیون واحد مسکونی را در برنامه خود جای داده است.

رشد 8 درصدی مبادلات ایران و چین

سفیر چین در ایران il گفت: علی‌رغم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها حجم روابط ایران و چین در سال 2013، 8 درصد رشد را تجربه کرده است.

یو هونگ یانگ در دیدار هیات تجاری ایران و چین گفت: در سال های اخیر برخی موانع و محدودیت ها پیشروی ایران و چین قرار داشته و همین امر حجم مبادلات تجاری را از رشد کمی برخوردار کرده است.

سفیر چین در ایران افزود: در سال 2013 حجم مناسبات اقتصادی ایران و چین 39 میلیارد و 532 میلیون دلار بوده که البته نسبت به سال قبل 8 درصد افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: در بخش پیمانکاری صنعتی چینی ها دو میلیارد و 180 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کرده اند که البته باید رقم این همکاری ها افزایش یابد.

به گفته هونگ یانگ، همکاری های ایران و چین مکمل یکدیگر هستند و اقتصاد دو کشور پتانسیل بالایی برای توسعه روابط دارد، بنابراین باید با لحاظ کردن منافع دو کشور تجارت را نیز توسعه داد.