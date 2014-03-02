برگزاری آموزش آواربرداری و امداد جاده ای برای مردم 

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر چرخ ساز تصریح کرد: کارگروه امداد و نجات و آموزشهای همگانی در کشور به عهده هلال احمر است و بخش عظیمی از این آموزش ها برای عموم مردم انجام می شود.

وی به تربیت نجاتگر در جمعیت هلال احمر برای استفاده در مزان حادثه اشاره کرد و افزود: دوره های آموزشی در سطح کشور و دوره های تخصصی نیز برای داوطلبان هلال احمر برگزار می شود.

چرخ ساز از برگزاری دوره های آوار برداری، امداد جاده ای، کوهستان و سیلاب خبر داد و اظهارداشت: ۹۵ درصد این آموزشها به نیروهای مردمی در سطح کشور ارائه می شود.

وی با تاکید بر افزایش دوره های آموزشی در هلال احمر تصریح کرد: تلاش ما بر این است تا در هر خانواده ایرانی یک امدادگر تربیت شود تا در صورت وقوع حادثه بتواند از زمان طلایی برای نجات افراد مصدوم استفاده کند

چرخ ساز از تکمیل پوشش هوایی کشور در سال آینده خبر داد و گفت: با تصویب بودجه مجلس شورای اسلامی پوشش امداد هوایی در کشور تا سال آینده تکمیل می شود