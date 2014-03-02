حسن عرفاني مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار اشت: شهرستان همدان در حال حاضر داراي 16 كتابخانه عمومي بوده كه در تمام ايام سال پذيراي علاقه مندان است.

وي با بيان اينكه در ايام نوروز امسال دو كتابخانه عمومي شهرستان همدان شامل كتابخانه مركزي و كتابخانه آزادي فعال هستند، بيان داشت: در چهار روز نخست سال 93 و ايام تعطيل كتابخانه مركزي و كتابخانه آزادي آماده ارائه خدمت به شهروندان هستند.

25هزار نفر عضو كتابخانه هاي عمومي شهرستان همدان هستند

سرپرست اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان همدان با بيان اينكه تعداد 25 هزار و 169 نفر در كتابخانه هاي عمومي شهرستان همدان عضو هستند، ابراز داشت: يكي از اهداف اصلي كتابخانه هاي عمومي شهرستان همدان افزايش و ترويج فرهنگ كتاب خواني در بين شهر وندان است.

عرفاني مقدم با اشاره به اينكه در راستاي افزايش سرانه مطالعه در شهرستان همدان برنامه هاي مختلفي اجرا مي شود، عنوان داشت: در حال حاضر 307 هزار و 273 نسخه كتاب در كتابخانه هاي عمومي شهرستان همدان وجود دارد.

معاون اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان همدان در ادامه سخنانش با بيان اينكه استان همدان يكي از استان هاي پيشرو در ترويج فرهنگ كتابخواني در جامعه است، بيان داشت: در حال حاضر استان همدان داراي 84 باب كتابخانه است كه تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد به 97 باب افزايش يابد.

عرفاني مقدم با بيان اينكه يكي از راه هاي توسعه در هر جامعه اي افزايش علم و دانش در آن جامعه است، ابراز داشت: كتابخانه ها مي توانند زميه اي براي توسعه علم و دانش در استان همدان و يا شهرستان همدان باشند.