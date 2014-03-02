به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان احمدی نژاد افزود:با تفویض اختیار به ادارات ثبت احوال مراجعات مردم به دادگاه برای تغییر نام کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: از تعدادکل اسامی تغییر یافته هزارو142مورد از طریق مجوز اداره کل ،334مورد از طریق صدور آراء هیات های حل اختلاف مستقر درادارات ثبت احوال و 161مورد از طریق صدور آراء دادگاهی تغییر نام انجام شده است.



معاون اسناد هویتی ثبت احوال استان زنجان گفت : آمارهاحاکی از آن است که پس از تفویض اختیار از سوی سازمان ثبت احوال کشور به ادارات کل استان تغییر نام افزایش چشمگیری داشته و مراجعات مردم به دادگاهها و مراجع قضایی کمتر شده و در سریع ترین زمان ممکن این کار در ادارات ثبت احوال انجام می شود .

درخشش بانوان زنجانی در مسابقات قهرمانی کشور دوگانه



مسابقات قهرمانی کشور دوگانه بانوان با شرکت 75 بازیکن از 13 استان برگزار شد.



این رقابتها از هفتم اسفند ماه تا 10 اسفند ماه در شهرستان اندیمشک جریان داشت که تیم زنجان در رده های سنی بزرگسالان، امید و نوجوانان با مربیگری معصومه پوربیگدلی ، سرپرستی نسرین خوشکار به مصاف حریفان خود رفتند.



در جریان این پیکارها تیم بزرگسالان زنجان توانست در بخش تیمی عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کند و در بخش انفرادی این رده سنی زهرا محمدی و سحر عزیزی به ترتیب مقام اول و سوم انفرادی را به خود اختصاص دادند.



تیم زنجان در بخش تیمی رده سنی امید نیز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

اولین دوره مسابقات دانشجویی "سودوکو " در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار شد



رئیس دانشکده علوم پایه و پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ، گفت : اولین دوره مسابقات علمی " سودوکو " با مشارکت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار شد.

علیرضا کاظمی زاده با اعلام این خبر افزود : این مسابقات با مشارکت 92 دانشجوی این دانشگاه برگزار شد که 20 دانشجو توانستند به سؤالات مسابقه سریع و صحیح پاسخ دهند که دانشجویان هادی حسنی ، زانیار محمدی و حمیدرضا محمدی پابندی از گروه برق توانستند با زمانهای 8 دقیقه و 29 ثانیه ، 8 دقیقه و 54 ثانیه و 10 دقیقه و 46 ثانیه به سؤالات مسابقه پاسخ دهند.