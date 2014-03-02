رشید غفاری به خبرنگار مهر گفت: خدمات درمانی رایگان از سوی تیم پزشکی تخصصی نوآوران سلامت به مردم دیشموک ارائه می شود.

وی بیان کرد: این تیم از بیستم فروردین تا پنجم تیرماه سال 93 به مدت 75 روز به ارئه خدمات درمانی می پردازند.

غفاری اظهار داشت: در این طرح، 400 پزشک متخصص واحدهای سیار چشم پزشکی و دندانپزشکی به صورت دو هفته ای یکبار به ارائه خدمات درمانی به مردم محروم منطقه خواهند پرداخت.

وی عنوان کرد: زنان باردار و دانش آموزان برای دریافت خدمات دندانپزشکی در اولویت هستند اما در واحد چشم پزشکی به همه مردم خدمات ارائه می شود.

غفاری بیان داشت: ارزش خدمات این تیم تخصصی پزشکی به استان، حدود 40 میلیارد ریال برآورد می شود.

وی تصریح کرد: این طرح با هدف تحقق عدالت در سلامت در مناطق محروم و کمک درمانی به مردم این مناطق صورت می گیرد.

غفاری یادآور شد: کهگیلویه و ویراحمد یازدهمین استانی است که بنیاد خیریه نوآوران سلامت در آن به ارائه خدمات درمانی رایگان می پردازد.