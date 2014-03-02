به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی ظهر یکشنبه در دومین جلسه طرح جامع شهر بیستون، ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری استان کرمانشاه را بسیار مناسب ارزیابی و خواستار تقویت و توجه بیش از پیش به آن ها شد.
وی، حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور توسعه صنعت گردشگری در استان را ضروری دانست و گفت: از سرمایه گذاری بخش خصوصی با تمام توان استقبال می کنیم و به منظور برون رفت استان از تنگناهای اقتصادی و معیشتی مردم از هیچ گونه کوششی فروگذار نخواهیم بود.
رضایی بابادی، بررسی طرح جامع شهر بیستون را ظرفیت مستعدی در حوزه گردشگری عنوان کرد و افزود: باید توجه داشت که برنامه ریزی در خصوص ساماندهی محوطه تاریخی و فرهنگی بیستون گام ارزشمندی در جهت توسعه صنعت گردشگری استان کرمانشاه است.
مجموعه آثار تاریخی بیستون که به ثبت جهانی رسیده است در 30 کیلومتری شرق کرمانشاه واقع شده است.
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