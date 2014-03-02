به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی صبح یکشنبه در جمع ورزشکاران ایلامی اظهار داشت: فدراسیون فوتبال کشورمان از علیرضا حجازی فوتبالیست شایسته مهرانی دعوت کرده تا در اردوی تیم ملی امید کشورمان حاضر شود.

وی بیان داشت: فدراسیون کشورمان از حسین بهرامی فوتسالیست شایسته مهرانی دعوت کرده تا درمرحله سوم اردوی تیم فوتسال جوانان کشورمان حاضر شود.

این مسئول بیان داشت: مسابقات لیگ برتر والیبال استان در ایوان پیگیری شد و در این مسابقه که در بخش زرنه برگزار شد تیم والیبال دره شهر با نتیجه 3 بر 2 بر تیم زرنه غلبه کرد.

فتاحی عنوان کرد: در المپیاد ورزشی بسیجیان صداوسیمای مراکز کشور، ورزشکاران ایلامی در رشته طناب کشی، دات، فوتسال و تیراندازی شرکت کردند.

وی ادامه داد: در این رقابت ها کاظم پورنجف در رشته تیراندازی، محمد مینایی در رشته دارت، یوسفی در رشته دات عناوین اول مسابقات را کسب کردند.

فتاحی افزود: در مسابقات فوتسال از تیم ایلام عنوان اول مسابقات را کسب کرد و مسابقات ورزشکاران بسیجی صداوسیمای مراکز کشور در آبادان برگزار شده است.



