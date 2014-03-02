به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن محمدی، صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری دوره آموزشی پیش بیمارستانی در هلال احمر شاهرود، اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره، آشنایی بیشتر نجاتگران با نحوه برخورد با مصدومان ترومایی و افزایش توانمندی های آنان است.

وی انجام مراقبت ها و اقدامات پیش بیمارستانی برای مصدومان را از دیگر اهداف این دوره های آموزشی ذکر کرد و افزود: نجاتگران به مدت 40 ساعت در سه روز توسط استادان شهرستان آموزش های لازم را فرا گرفتند.

رئیس جمعیت هلال احمر این شهرستان شاهرود در خاتمه افزود: در این دوره نجاتگران به صورت تخصصی با مباحث برخورد با مصدوم، ارزیابی منطقه، باز کردن راه هوایی و لوله گذاری، تزریقات و سرم درمانی آسیب شناسی تروماو مصدومان و نحوه برخورد با مصدومان دچار تروما، تریاژ و… آشنا شدند.