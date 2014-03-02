کاندیداهای دریافت جوایز هفتمین مسابقه انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران در دو بخش نمایش‌نامه‌های «تالیفی» و «نمایش‌نامه اول» در حالی اعلام شد که نام نمایشنامه‌نویسانی چون نغمه ثمینی، محمد چرمشیر، علیرضا نادری، حمیدرضا آذرنگ و... در این فهرست به چشم می خورد.