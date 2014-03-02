به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست هنرمندانی که کاندید دریافت جوایز هفتمین دوره هستند به شرح زیر است:
کاندیداهای نمایشنامههای تألیفی هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران
1ـ «انبارها» نوشته احمدرضا احمدی از نشر قطره
2ـ «پالتوی پشمی» قرمز نوشته نغمه ثمینی از انتشارات خانه تئاتر
3ـ «پالتوی خیس» نوشته سیدصادق فاضلی از انتشارات افراز
4ـ «خرمگس» نوشته صحرا رمضانیان از انتشارات افراز
5ـ «خنکای ختم خاطره» نوشته حمیدرضا آذرنگ انتشارات امیر کبیر
6ـ «چشمهای بسته از خواب» نوشته محمد چرمشیر از نشر نیلا
7ـ «کوکوی کبوتران حرم» نوشته علیرضا نادری از انتشارات خانه تئاتر
8ـ «گامزدن بر یخهای نازک» نوشته آراز بارسقیان و غلامحسین دولتآبادی از انتشارات افراز
9ـ «گفتوگو با معشوق قدیمی» نوشته مهدی میرباقری از انتشارات خانه تئاتر
10ـ «نیلوفر مرداب» نوشته ترانه برومند از انتشارات افراز
کاندیداهای نمایشنامه اولی:
1ـ «خواب برهنه برف» نوشته رضا گشتاسب از انتشارات بهتا پژوهش
2 ـ «دور از دسترس اطفال نگهداری شود» نوشته فرشته فرشاد از انتشارات خانه تئاتر
3ـ «همیشه همهچیز یکجور نیست» نوشته محسن عظیمی از انتشارات افراز
نشست رسانهای این دوره مسابقه انتخاب آثار برتر روز سهشنبه 13 اسفندماه در محل تشکیل جلسات خانه تئاتر برگزار میشود.
هفتمین دوره مسابقه انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران توسط کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر و به دبیری بهزاد صدیقی برپا میشود.
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