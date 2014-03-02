به گزارش خبرنگار مهر، خلیل ذکایی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این بحران به دلیل عدم اطلاع رسانی و پیش بینی سبب غافلگیری مردم و مسئولان شهرستان شد که با همدلی، صبر و بصیرت مردم فهیم که کمک شایانی به مسئولان کرد، سبب شد تا این شهرستان از این بحران عبور کند.

وی عنوان کرد: امیدواریم خسارتهای سنگین این بحران با همکاری مسئولان استان و کشور جبران شود.

ذکایی با تقدیر از حماسه آفرینی مردم شهرستان در راهپیمایی 22 بهمن یادآور شد: حضور گسترده مردم در این مراسم، هوشمندی سیاسی ملت را به نمای گذاشته است.

رئیس شورای شهر نور با تقدیر از خبرنگاران در عرصه های مختلف و اطلاع رسانی دقیق اظهار داشت: از خبرنگاران انتظار می رود که واقعیات جامعه را بیان کنند و به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان برای خدمات بهتر و شهری و آبادتر پیشنهادها و مشکلات و نظرات مردم را به مسئولان انتقال دهند.

وی افزود: با اطلاع رسانی صحبح وس ریع، مردم و نسئولان را نسبت به وظایف خودشان آگاه سازند.

رئیس شورای شهر نور با اشاره به تقسمیم بندی امور بین اعضای شورا گفت: خوشبختانه تعامل خوبی برای پیشبرد امور بین اعضای شورا وجود دارد.

لزوم رعایت اصولی شهرنشینی

شهردار نور نیز در این نشست، گفت: باید فرهنگ شهرنشینی بین شهروندان ترویج یابد و رعایت قانون در ساخت و سازها، استفاده از سپتیک تانک در ساختمانها، رعایت حریم شهری، رعایت حریم قانونی معابر و کوچه ها مورد توجه قرار گیرد.

مرتضی مومنی افزود: اگر شهروندان اصول شهرنشینی را رعایت کنند، در حوادث آسیب کمتری خواهند دید و خدمات رسانی برای مسئولان نیز آسانتر خواهد شد.

شهردار نور با اشاره به بحران اخیر برف گفت: یی از معضلات خدمات رسانی، عدم رعایت حریک کوچه ها و ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی بوده است که باید قوانین شهرنشینی از سوی شهروندان رعایت شود.

امکانات نور برای خدمات دهی به مسافران کم است

مومنی با اشاره به در پیش بودن سفرهای نوروزی افزود: با توجه به توریستی بودن شهر، امکانات ما برای ارائه خدمات کم است ولی با تمام توان تلاش می کنیم تا شهر ساحلی نور را برای استقبال و پذیرایی از مسافران آماده کنیم.

شهردار نور از جمله کارهای در حال انجام را آمادگی 50 درصد تاکسی ها برای خدمات رسانی به مسافران، حضور نیمی از نیروهای خدماتی در زمان تعطیلات، پاکسازی مبادی ورودی و رفت و روب شهرها، ارائه خدمات شبانه روزی، نظافت شهر و جمع آوری زباله و نخاله ها بیان کرد.

وی به ساحل نور، پارک جنگلی، پل شهید احمدی و ... اشاره و اضافه کرد: در حال پیگیری برای اجرا و یا اتمام این پروژه ها هستیم.