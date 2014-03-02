به گزارش خبرنگار مهر، دکتر معصومه ابتکار در نهمین مراسم بزرگداشت و اعطای جایزه دکتر تقی ابتکار افزود: ذاتا قبل از اینکه آدم دولتی باشم غیردولتی هستم به این دلیل که از خواستگاه سازمانهای مردم نهاد کارم را آغاز کرده‌ام و به حضور تشکلهای مردم نهاد در تحولات اجتماعی در پیشبرد اهداف جوامع اعتقاد دارم.

عضو هیئت رئیسه مرکز غیردولتی صلح و محیط زیست و بنیانگذار اعطای جایزه دکتر تقی ابتکار، گفت: سازمانهای مردم‌نهاد که مبتنی بر انگیزه‌های خیرخواهانه شکل می‌گیرند می‌توانند ظرفیت بسیار خوبی برای کشور باشند که این موضوع در حوزه محیط زیست انکارناپذیر است.

معاون رئیس جمهوری اظهارکرد: اکنون که زمینه فعالیت‌ تشکلهای مردم نهاد در کشور بهبود یافته است، امیدواریم بتوانیم در دولت مسیر و راه برای حضور NGO ها را باز کنیم تا جامعه بتواند از توانمندی علمی، انگیزه‌های خیرخواهانه و نیات انسان دوستانه بهره مند شود.

وی برنامه دستاوردها و آرزوهای پدرش را تشریح کرد و گفت: ایشان همیشه فردی آینده نگر و جلوتر از زمان خود بودند که با مخالفتها و مقاومتهای بسیاری نیز مواجه شدند. همانگونه که در سال 55 نسبت به موضوع آلودگی هوا هشدار داده و با انتقادات بسیاری مواجه شدند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه اصل 50 قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی به پیشنهاد دکتر تقی ابتکار در قانون گنجانده شده است، افزود: علاوه بر آن ایشان پیشرو آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشور بودند و دانشگاه علمی کاربردی به پیشنهاد وی تاسیس شد.

معاون رئیس جمهوری افزود: همچنین در دوره دکتر خاتمی به پیشنهاد وی شورای عالی نانو تاسیس شد که همین موضوع باعث شد در عرصه‌های نانوتکنولوژی نزدیک به کشورهای دیگر حرکت کرده و فاصله خودمان را با آنان حفظ کنیم و حتی در رتبه‌های بالاتری قرار گیریم.

وی اظهار کرد: در این مراسم از هیچ امکانات دولتی استفاده نشده است.