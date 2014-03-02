به گزارش خبرنگار مهر، همین موضوع سبب شده در روزهای گذشته و با نزدیک شدن به ایام نوروز شاهد افزایش جمعیت در مراکز خرید و بازار باشیم در حالی که بیشتر این خریداران به علت بالا بودن سطح قیمت ها از خرید منصرف شده و با دستان خالی به خانه های خود باز می گردند و در این میان برخی از این مراجعه کنندگان به مراکز فروش به علت برخی ضرورت ها چون خرید برای نوعروس ها و مصارف خانگی به ناچار اقدام به خرید با این قیمت های سرسام آور می کنند.

در این ایام مردم شهرستان ها نیز برای خرید به بازارهای سطح شهر تبریز مراجعه می کنند که اگر متولیان امر در سطح شهرستان ها اقدام به برپایی نمایشگاه های خرید کنند، از روان شدن سیل جمعیت به بازار شهرهایی چون تبریز و درنتیجه مشکلاتی چون کمبود کالا و سوءاستفاده برخی فروشندگان برای افزایش قیمت کالاها جلوگیری می شود.

برگزاری نمایشگاه های خرید، یکی از بهترین راه کارهای مقابله با افزایش قیمت ها توسط فروشندگان است اما به دلیل دور بودن مسیر نمایشگاه تا سطح شهر بیشتر افراد نمی توانند به این مراکز دسترسی پیدا کنند.

گلایه خریداران از قیمت های بالا و نارضایتی فروشنگان از بی رونقی بازار عید

یکی از فروشنده های مانتو و شلوار که حجره ای در بازار بزرگ تبریز را اداره می کند، در خصوص افزایش قیمت ها در روزهای گذشته اظهار داشت: با وجود اینکه طرح هایی برای کنترل و نظارت قیمت ها اجرا می شود اما در عمل شاهد نوسان قیمت هستیم و علت این امر نیز به خارجی بودن برخی از پوشاکی برمی گردد که واردات روزافزون آنها موجب افزایش قیمت ها می شود.

وی اضافه کرد: جنس هایی که از سال گذشته در انبار بود به علت اینکه تقاضای زیادی ندارند زیر قیمت فروخته می شود اما دیگر پوشاک به علت اینکه خارجی است قیمتشان دائما در حال نوسان است.

یکی از زرگران بازار تبریز نیز در خصوص خریدهای نوروزی گفت: افراد زیادی به بازار طلا برای خرید مراجعه می کنند اما اکثر آنها به دلیل عدم قدرت خرید تنها نظاره گر ویترین های مغازه داران هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت طلا نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما مردم توان خرید طلا را ندارند و خریداران اصلی نوروزی را نوعروس ها تشکیل می دهند که به علت ضرورت امر اقدام به خرید می کنند.

در سوی دیگر خریداران نوروزی نیز از نامناسب بودن قیمت ها و نبود نظارت و کنترل این نقیصه گلایه می کنند بطوریکه مرد میانسال کارمندی که به همراه خانواده خود برای خرید لباس عید دختران خود به بازار ارك تبریز آمده، از قیمت های سر به فلک کشیده اجناسی می گویند که کیفیت آنها با این قیمت های نجومی هیچ تناسبی ندارد.

وی با اشاره به تفاوت قیمت ها حتی در بین مغازه های مجاور هم اظهار داشت: از زمان حضورمان در بازار تا کنون برای یک جنس چندین قیمت متفاوت از سوی فروشندگان عنوان شده است بطوریکه حتی در دو مغازه همسایه برای یک مانتوی دخترانه قیمت های کاملاً متفاوتی ارائه می شود و این موضوع در کنار کیفیت نامناسب اجناس باعث نارضایتی و البته اتلاف زمان خریداران نوروزی شده است.

200 بازرس بر قیمت و عرضه کالاهای عید نظارت می کنند

این در حالی است که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز از اجرای طرح تشدید بازرسی و نظارت بر قیمت ها در آستانه نوروز 93 خبر داده و هدف از اجرای آن را پیشگیری از افزایش قیمت ها و برخورد با تخلفات اقتصادی عنوان کرد.

محمد جعفر عظمایی زمان اجرای این طرحرا 15 اسفند ماه امسال تا 15 فروردین عنوان و تصریح کرد: در این مدت قیمت و کیفیت کالاها و خدمات به صورت فوق العاده مورد بازرسی و نظارت قرار گرفته و با واردات و خرید و فروش کالاهای قاچاق انجام خواهد شد.

وی با اشاره به حضور 200 نفر بازرس سازمان و اتاق اصناف استان در این طرح برای نظارت مطمئن بر بازار کالاهای پر مصرف افزود: بیشترین بازرسی ها و کنترل در حوزه کالاها و خدمات اولویت دار و پرتقاضا در ایام نوروز صورت می گیرد.

عظمایی تعداد غرفه در نمايشگاه هاي بهاره تبریز را بيش از 500 مورد عنوان و خاطر نشان کرد: این غرفه ها به عرضه كالاهای پرتقاضای ایام عید چون كيف و كفش، پوشاك، آجيل، شيريني و شكلات، لبنيات و مواد غذايي پروتئيني اقدام می کنند.

وی با اشاره به اينكه قيمت كالاهاي عرضه شده در نمايشگاه بين 5 تا 15 درصد پايين ‌تر از نرخ‌هاي مشابه آن در بازار است، تصريح کرد: دسترسي آسان همشهريان و اقشار آسيب پذير به كالاهاي مصرفي مورد نياز، جلوگيري از افزايش قيمت ها، ايجاد فضاي رقابتي مناسب بين توليدكنندگان و توزيع‌ كنندگان و تقويت جريان عرضه مستقيم كالا در ايام پاياني سال از جمله اهداف برگزاري نمايشگاه بهاره است.

عظمایی از اقدام ویژه سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان در برپایی همزمان سالن جداگانه برای ادامه توزیع سبد کالایی مرحله اول با هدف آسایش خانوارهای مشمول باقیمانده خبر داده و افزود : جهت رفاه حال همشهریان گرامی و با هماهنگی سازمان اتوبوسرانی و نمایشگاه بین المللی اتوبوس های ویژه برای ایاب و ذهاب مراجعین در محوطه نمایشگاه پیش بینی شده است.

عرضه کالاهای اساسی در نمایشگاه بهاره با حداقل 10 درصد پایین قیمت متعارف

رئیس ستاد تنظیم بازار سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص کنترل بازار، اظهار داشت: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال تقاضا برای خرید کالاها افزایش می یابد، طرح نظارتی تشدید بازرسی از اصناف ویژه نوروز 93 اجرا می شود.

اسماعیل عطاپور ادامه داد: این طرح برای کنترل قیمت ها در بازار با همکاری مجامع صنفی و اصناف با کمک تعزیرات حکومتی استان و دستگاه های مربوطه اجرا می شود.

وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح در استان گفت: با اجرای این طرح با فروشنده های متخلف برخورد جدی خواهد شد.

وی از مردم خواست تا در صورت داشتن شکایت و یا هرگونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم صدور فاکتور و سایر موارد با سامانه 124 تماس بگیرند تا در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.

رئیس ستاد تنظیم بازار سازمان صنعت معدن و تجارت استان، برگزاری نمایشگاه بهاره در کلانشهر تبریز و شهرستان ها را عامل مناسبی برای برخورداری خریداران از تخفیفات فروش دانست و افزود: نمایشگاه بهاره که از 14 اسفند تا 21 اسفند ماه امسال در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود و مکانی مناسب برای خریداران با تخفیفات ویژه است.

عطاپور ادامه داد: در این نمایشگاه اقلام اساسی مورد نیاز خانواده ها در غرفه های مخصوص موجود است و عرضه این کالاها با حداقل 10 درصد قیمت متعارف برای خریداران عرضه می شود.

در روزهای پایانی سال با توجه به هجوم کثرت جمعیت به بازارهای خرید، شاهد افزایش بی ضابطه قیمت ها می شویم و هر سال این وعده ها برای کنترل قیمت ها از سوی متولیان امر داده می شود اما باید منتظر بمانیم تا ببینیم که نظارت ها و کنترل ها تا چه میزانی در مقطوع ماندن قیمت ها تاثیرگذار خواهند بود.

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گزارش از زهرا ناصران