محسن سرکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به خدمات موثر شهرداری آبادان در حوزه سلامت به شهردار و رئیس شورای شهر آبادان نشان سفیر سلامت این بیمارستان اعطا می شود. محسن سرکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به خدمات موثر شهرداری آبادان در حوزه سلامت به شهردار و رئیس شورای شهر آبادان نشان سفیر سلامت این بیمارستان اعطا می شود.

وی افزود: با توجه به دولتی بودن بیمارستان و خدمات عام‌المنفعه آن، تمامی ارگان‌ها و نهادهای عام‌المنفعه باید به یاری این بیمارستان در ارائه خدمت به مردم شریف آبادان در حوزه سلامت بشتابند.

سرپرست بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان در خصوص دلائل این انتخاب اظهار کرد: پیشتر موضوع خرابی لوله فاضلاب بیمارستان مشکلاتی را برای بیمارستان و مردم منطقه فیه ایجاد کرده بود که خوشبختانه با تلاش شهردار و همراهی و همکاری اعضای شورای شهر در جهت تعمیر آن اقدامات مناسبی صورت گرفت و به این ترتیب مسیر دفع فاضلاب بیمارستان احیا شد.

سرکاریان با اشاره به جذب بیش از 20 پزشک متخصص در دو سال اخیر از تکمیل کادر تخصصی درمانگاه تخصصی این بیمارستان در سال 1392خبر داد و تصریح کرد: با توجه به لزوم اطلاع رسانی به مردم شریف آبادان در این خصوص با همکاری شهرداری تعدادی بنر برای اطلاع‌رسانی به مردم شهرستان، آماده و در هفت نقطه مرکزی شهر آبادان نصب شد.

وی با قدردانی از نقش صدا و سیمای مرکز آبادان در جهت اطلاع رسانی به موقع و کمک به گسترش فرهنگ سلامت یادآورشد: از این رو علاوه بر شهردار و رئیس شورای شهر؛ مریم الویری و احمد ظهیری نیز از تلاشگران مرکز خبر صدا و سیما به عنوان سفیر سلامت بیمارستان در سال 1392 انتخاب شدند.