به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلانتری در نشست کمیسیون دانشجویی با بیان این مطلب افزود: دانشگاه در خصوص سیاستهای کلان نظام و اجرایی کردن آنها نقش بسیار تاثیر گذاری را دارد.

وی ادامه داد: کار دانشگاه عین عمل گرایی است که نه تنها مهم و حیاتی بلکه یک باور است که ملاک کار و برنامه ریزی های آن باید اجرای سیاستهای دولت و نظام باشد.

وی با اشاره به یکی از بیانات مقام معظم رهبری که حق آزادی عین حق حیات است، بیان داشت: اگر حق آزادی را از کسی بگیری انگار او را به قتل رسانده ای ، لذا باید اجازه داد که هر کس که می خواهد حرفش را بزند و در چارچوب قانون نگاه و ایده اش را بیان کند.

این مقام مسئول با تأکید بر ارتباط دانشگاه با محیط اداری، صنعت و اجتماع خاطر نشان کرد: نوع ارتباط مدیریت کلان استان و دانشگاه به لحاظ متنوع بودن مطالبات ، خواسته ها و سطح نیازهای دانشجویان باید مشخص و نهادینه شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام اظهار داشت: باتوجه به حجم زیاد کار و محدودیت زمانی، دانشگاهها باید با انگیزه ، مسئولیت و تعهد پیگیر کار خود باشند تا هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی سطح و جایگاه دانشجویان و دانشگاه ها ارتقا یابد.

حسین کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل روز جامعه ادامه داد: باید تلاش نمود تا هم هدفمندی یارانه ها و هم گفتمان اقتصاد مقاومتی به عنوان گفتمان ملی تبدیل شود و در این مسیر دانشگاه هم می تواند فرصت باشد و هم تهدید ،که با تدبیر مسئولان می توان از این فرصت بهره گرفت.

وی با نقد مدرک گرایی ابراز داشت: در وضعیت کنونی باید این نگرش را در سطح جامعه تغییر دهیم و اگر کسی نتواند در بخش دولتی شاغل شود بتواند بر اساس تخصص و توانایی خود در بخش خصوصی فعالیت کند.

معاون استاندار تصریح کرد: باید تلاش نمود تا از ظرفیت و توانمندی های استان بهره گرفت اگر مهارتها درست آموزش داده شود ارزش ها و سرمایه های انسانی استان ملی ، جهانی و بین المللی می شود.

این مسئول با بیان این که دانشگاه باید رویکردی نوین به آموزش را ارائه نماید تا از مدرک گرایی صرف رهایی یابد، بیا داشت: با ارتقاء دانش مهارتی که هم تراز مدرک باشد دانش جامعه ارتقاء یافته و از نظر اشتغال زایی نیز در جامعه مشکلی نخواهیم داشت.

حسین کلانتری اضافه کرد: دانشگاه بعد از رسانه ملی نقش تاثیر گذاری را در گفتمان حاکم بر جامعه دارد که باید از این فرصت در جهت توسعه علم ، مهارت آموزی و ارتقاء سطح دانش عمومی در جامعه گام برداشت