محمدرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 198 هزار و 625 مورد بازرسی از سوی واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان از واحدهای صنفی صورت گرفته است.

وی افزود: ازاین تعداد بازرسی انجام گرفته در سطح استان هفت هزار و 410 مورد با ارزش ریالی افزون بر 308 میلیارد ریال پرونده تخلف صنفی در استان تشکیل شد که این پرونده ها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می شوند.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان گفت: از مجموع تعداد بازرسی های صورت گرفته طی 11 ماهه سال جاری 66 هزار و 826 مورد بازرسی از سوی واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان (رشت) صورت گرفته که منجر به تشکیل چهار هزار و 243 مورد پرونده تخلف شده است.

وی اذعان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون شش هزار و 385 مورد گزارش مردمی نیز در سطح استان از سوی واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان دریافت شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

شهبازی متذکر شد: از این تعداد گزارشات مردمی در سطح استان هزار و 567 مورد منجر به تشکیل پرونده تخلف شده است.

وی بیان داشت: برای انجام امور مزبور 110 بازرس صنفی در سطح استان مشغول فعالیت بوده اند.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان همچنین بازرسی از نانوایی ها، توزیع کنندگان آرد، فروشندگان مواد پروتئینی، بازدید از خوار و بار فروشی ها، تعمیرکاران لوازم خانگی، کارواش، پارکینگ ها، خشکشویی، قالی شویی ها و سایر واحدهای صنفی عرضه کننده کالا و خدمات را از طرح های نظارتی ویژه و متنوعی عنوان کرد که طی 11 ماهه سال جاری از سوی واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان صورت گرفته است.