اختصاص 1200 میلیارد ریال اعتبار به آبفای غرب تهران/ احداث 19 هزار متر مکعب مخزن ذخیره

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برغم محدودیتهای اعتباری و کمبود منابع مالی طی سالجاری با تلاشهای صورت گرفته بمنظور تامین آب شرب مورد نیاز ساکنین شهرها و شهرکهای غرب تهران بحمدالله در حدود دو برابر میزان پیش بینی شده، پروژه های آبرسانی انجام شد البته در بخش فاضلاب مشکلاتی وجود داشت که آنها نیز در آینده ای نزدیک رفع خواهد شد.

شرکت آبفای غرب تهران در احداث پروژه ها از برنامه مدون پیشی گرفت

این مسئول عنوان کرد: در واقع این شرکت در احداث و تکمیل پروژه ها طی سالجاری جلوتر از برنامه مدون و پیش بینی شده حرکت کرد، بعنوان مثال در زمینه احداث و توسعه شبکه آب در سالجاری 30 کیلومتر پیش بینی شده بود که طی 11 ماه گذشته 65 کیلومتر اجرا شد.

وی ادامه داد: همچنین در بخشهای اصلاح شبکه توزیع با پیش بینی 42 کیلومتر، اصلاح و توسعه خطوط انتقال آب با پیش بینی 22 کیلومتر و تجهیز چاه با پیش بینی 21 حلقه، به ترتیب 72.5 و 40 کیلومتر اجرا و 30 حلقه چاه نیز تجهیز شد.

روند رو به رشد جمعیت در غرب تهران با امکانات موجود تناسب ندارد

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و بودجه آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران با اشاره به روند رو به رشد افزایش جمعیت در مناطق تحت پوشش این شرکت گفت: شهرستانهای شهریار، قدس، ملارد و مناطق 21 و22 تهران بدلیل آمار بسیار بالای ساخت و ساز و احداث سایتهای مسکن مهر، با حجم عظیمی از ساکنین روبرو است که متاسفانه امکانات زیرساختی و اعتباری لازم برای خدمات دهی به این جمعیت وجود ندارد.

محمدی اضافه کرد: تامین نیاز آبی این جمعیت رو به رشد نیازمند توسعه شبکه، ترمیم و نوسازی بافت فرسوده، تجهیز و حفر چاه های جدید و احداث خطوط انتقال است که این تحقق این اهداف اعتبارات در خور توجهی را می طلبد.

این مسئول با اشاره به پروژه های در نظر گرفته شده برای سال آتی بیان کرد: بر اساس پیش بینها، طی سال آینده 335 میلیارد ریال درآمدهای حاصل از فروش آب محقق خواهد شد که اگر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود، شاهد پیچیدگی‌های دیگر در این بحث خواهیم بود که این مساله منوط به ابلاغیه شورای اقتصاد است.

اعتبار 1200 میلیارد ریالی آبفای غرب تهران در سال 93

وی همچنین از اعتبار هزار و 200 میلیارد ریالی این شرکت در سال جدید خبر داد و افزود: از این مبلغ 543 میلیارد توسط دولت با فروش اوراق مشارکت و اعتبارات عمرانی و مابقی نیز از محل اعتبارات داخلی تامین خواهد شد.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و بودجه آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران، احداث 35 کیلومتر شبکه توزیع، اصلاح و بازسازی 42 کیلومتر شبکه، حفر و تجهیز 30 حلقه چاه، اجرای 30 کیلومتر خط انتقال، 40 کیلومتر فاضلاب شهری و توسعه شبکه فاضلاب، 19 هزار مترمکعب مخازن و... را از جمله پروژه های مهم در نظر گرفته شده برای سال 93 برشمرد و گفت: تلاش ما بر این است که با تحقق اعتبارات مورد نیاز، خدمات مناسبی به مشتکرین ارائه شود.