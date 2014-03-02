به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد افزایش بیشتر مبلغ وام 35 میلیون تومانی خرید مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی همواره برای افزایش وام خرید مسکن تقاضا دارد. اعتقاد دارم که این موضوع باید به صورت تدریجی و طی گفتگوهای مستمر با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به نتیجه برسد و لازم است که وام خرید مسکن حدود 50 درصد قیمت مسکن یک خانوار با درآمد متوسط را تامین کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: میزان افزایش مبلغ وام 35 میلیون تومانی خرید مسکن بستگی به شهرها و نهادهای مختلف دارد، با این وجود این میزان وام باید بتواند 40 تا 50 درصد قیمت یک خانه متوسطه خانوار با درآمد متوسط را از طریق یک پس انداز تامین کند و وزارت راه و شهرسازی این موضوع را به صورت یک هدف مرتبا تعقیب و پیگیری می کند، اما کاری سخت است، زیرا بازار مالی مسکن توسعه نیافته است و توسعه آن زمان‌بر.

وی اضافه کرد: این موضوع باید توسط شورای پول و اعتبار تصویب شود که آن هم به زور نیست و باید قانع شوند و در عین حال، وزارت دارایی نیز موافقت خود را افزایش وام اعلام کند، در عین حال باید انواع نهادهای مالی درگیر نیز موافقت کنند ، با این وجود ما با حوصله هدفمان را پیگیری می کنیم و پیش می بریم.

آخوندی در مورد بررسی های کارگروه های هدفمندی یارانه ها و آثار آن برای افزایش قیمتها در فاز دوم گفت: تاکنون سه جلسه کارگروه حمل و نقل در این ارتباط برگزار شده، این در حالی است که کارگروه انرژی در مورد قیمت‌ها تصمیم گیری می کند، اما مقرر شده است که آثار اجرایی هدفمندی در فاز دوم در حوزه حمل و نقل توسط کارگروه حمل و نقل بررسی و نتیجه آن به کارگروه انرژی ارائه شود.

وزیر راه و شهرسازی به برنامه ریزی برای نوسازی ناوگان ریلی، باری، جاده ای و... اشاره کرد و افزود: ناوگان‌های باری ایران بسیار ضعیف است و از جهت مصرف سوختی یک‌ونیم برابر آنچه که باید سوخت مصرف می کنند، در عین حال از جهت ایمنی دارای مشکلات جدی هستند.

وی ادامه داد: کاهش سن ناوگان حمل و نقل و نوسازی از محورهای اصلی در دستور کار است و قرار است برنامه ای اجرایی طی یک دوره پنج ساله به رئیس جمهور در این زمینه ارائه شود.

آخوندی در مورد افزایش هزینه های حمل و نقل و مسکن با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: اجرای فاز دوم در سال 93 انجام خواهد شد، بنابراین بررسی های تکمیلی در این زمینه انجام نشده استغ بدین ترتیب در این زمینه اعمال نظر نخواهند کرد و با مشخص شدن نتایج رقم‌ها را اعلام خواهیم کرد.

متنوع‌سازی قیمت بلیت هواپیما از اردیبهشت سال آینده

وزیر راه و شهرسازی در مورد بحث متنوع سازی قیمت بلیت هواپیما اظهار داشت: قرار بود در سال اول برنامه پنجم یعنی سال 90 متنوع سازی قیمت بلیت هواپیما صورت گیرد که هنوز اجرا نشده و به تعویق افتاده است، اما تمام محاسبات مربوطه انجام شده است، بر این اساس اجرای ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه در اردیبهشت ماه سال آینده آغاز و کلید خواهد خورد.

پرونده آزادراه تهران- شمال

وی در مورد پرونده آزادراه تهران- شمال گفت: بررسی های جامعی در این زمینه صورت گرفته است و با رئیس بنیاد مستضعفان بحث هایی انجام و قرار شده است که یا یک برنامه تسریع ارائه کنند یا اینکه دولت برنامه خود را اتخاذ کند، بنابراین مذاکرات در حال انجام است. پرونده و پروژه آزادراه تهران- شمال بسیار پیچیده و دارای مشکلات فنی و حقوقی است.

آخوندی ادامه داد: به فرض اینکه قطعه یک به نتیجه و اتمام برسد، قطعه دو و سه تنها پیشرفتی در حد 2 و 3 درصد دارد. بنابراین هم مساله فنی و هم مساله مالی مطرح است، به طوریک ه این پروژه بسیار گران‌ قیمت بوده و هنوز گفتگوها به نتیجه نهایی نرسیده است.

ابلاغ بخشنامه اتخاذ تمهیدات فوری برای شب عید

وزیر راه و شهرسازی در مورد تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای انجام مسافرت های نوروزی خاطر نشان کرد: سه هفته پیش بخشنامه بازنگری شریان‌های اصلی راه‌ها را به استان‌های کشور ابلاغ کردیم، در عین حال بر اساس این بخشنامه تمهیدات فوری برای شب عید تدارک دیده شده که در این راستا گزارشات استانی اخذ و اعتبارات استانی ارسال شده است و طی بخشنامه‌ای تمام حمل و نقل ها باید توسط شرکت‌های مسافربری با سابقه انجام شود.