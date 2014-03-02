به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از برگزاری جشنواره مد و لباس دانشجویی فجر، 33 آموزشگاه فنی و حرفه ای نیز برای حضور در این جشنواره ثبت نام کرده اند.

در اختتامیه بخش دانشگاهی، از سه واحد برتر این واحد ها تجلیل می شود و البته در بخش غیررقابتی حضور خواهند داشت.

در سومین جشنواره مد و لباس دانشگاه های فنی و حرفه ای (شامل 30 دانشکده) امسال در یک غرفه متمرکز شده اند که آثار برگزیده دانشجویان را ارایه می دهند.

همچنین 27 دانشگاه دیگر نیز در جشنواره امسال آثارشان عرضه می شود.

سومین جشنواره مد و لباس فجر 15 تا 23 اسفند ماه در تالار وحدت تهران برگزار می شود.