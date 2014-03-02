محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح نوروزی توسط هلال احمر قم بیان کرد: در این طرح 15 اکیپ امدادی ثابت و سیار در نقاط مواصلاتی استان قم مستقر می‌شوند.

وی گفت: 27 اکیپ جوانان به منظور راهنمایی نوروزی و اقدامات ایمنی در استان قم مستقر می شوند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم بیان کرد: در طرح نوروزی هلال احمر 6 خیمه نماز در استان قم دایر می‌شود که در این خیمه‌ها روحانیون به سئوالات شرعی مردم پاسخ می‌دهند، همچنین در این خیمه‌ها فضای دوستدار کودک برای فراهم کردن فضایی شاد برای کودکان دایر می‌شود.

وی گفت: روزانه 200 نفر در حوزه جوانان و امداد که شامل پزشک، امدادگر، پرستار و اعضای جوانان می شود به ارائه خدمات می پردازند.

گلفشان بیان کرد: تعدادی از اعضای هلال احمر در قالب اجرای طرح صحاب با وسائل نقلیه فردی از جمله دوچرخه در مناطق پرازدحام حضور یافته و راهنمایی لازم را به زائران ارائه می‌دهند.

وی گفت: بالگرد هلال احمر نیز از آغاز تا پایان طرح برای خدمت رسانی به مردم آماده فعالیت است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم بیان کرد: طرح نوروزی هلال احمر از 25 اسفندماه آغاز و تا 15 فروردین‌ماه نیز ادامه دارد.

وی گفت: ایستگاه های سلامت نیز در حوزه جوانان در ایام نوروز فعال می‌شوند و به گرفتن تست قند خون، فشار خون، برگزاری مسابقات ورزشی می‌پردازند.

