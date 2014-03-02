مهدی داوری تهیه‌کننده فیلم سینمایی «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» با تکذیب خبر انصراف این فیلم سینمایی از اکران نوروزی به خبرنگار مهر گفت: در حال بررسی وضعیت فیلم هایی که قرار است در نوروز اکران شود هستیم تا تصمیم نهایی را بگیریم.

وی تاکید کرد: با توجه به نام هایی که برای اکران نوروزی در نظر گرفته شده و حضور فیلم هایی مانند «چ» و «معراجی ها» که معمولا در هنگام اکران از حمایت دولتی بهره مند هستند، می توان گفت که سالن های بسیار کمی را برای اکران نوروزی در تهران در اختیار ما قرار خواهند داد که بی شک در چنین شرایطی اکران خوب در تهران را از دست خواهیم داد.

تهیه‌کننده «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» ساخته روح‌الله حجازی که امسال در جشنواره فیلم فجر نمایش محدودی داشت، ادامه داد: اگر هم قرار باشد تنها به اکران فیلم در شهرستان ها فکر کنیم که باز هم شرایط خوبی نیست و همه به خوبی از وضعیت اکران فیلم در سراسر کشور خبر دارند. در شرایطی که سالن های کمی برای اکران نوروزی در اختیار ما قرار دهند، بی شک این اکران به نفع «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» نخواهد بود؛ البته هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است.

داوری در پایان گفت: پیشنهاد من این است که شرایط یکسان رقابت را برای اکران پروژه های دولتی و خصوصی در سینما قرار دهند تا بخش خصوصی نیز بتواند فعالیت های خود را در حوزه تولید و اکران گسترش دهد.

روح الله حجازی کارگردانی فیلم سینمایی «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» را برعهده داشته و در آن بازیگرانی چون حمید فرخ نژاد، هنگامه قاضیانی، پیمان قاسم خانی، ترانه علیدوستی و ترلان پروانه حضور دارند.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: حضور مهمانان در خانه آقای محمودی و بانو، زندگی مشترک آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.