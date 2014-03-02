به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی صبح یکشنبه در علی آبادکتول افزود: 5 واحد صنعتی بنا به دلایلی نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند، بازدید میدانی از شهرک علی آبادکتول انجام شده تا بتوانیم با راهکارهای مناسب با طی مراحل قانونی، واحدهای متخلف را به افراد صلاحیت دار واگذار کنیم.

وی یادآورشد:با بررسی انجام شده در صورت فعال شدن 5 واحد صنعتی متعلق به یک سرمایه گذارنزدیک به 600 نفر مشغول بکار می شوند، گرچه یکی ازمشکلات اصلی بدهکاران دیرکرد و سودبانک هاست اما این قانون بانک مرکزی است و لازم الاجرا می باشد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان هم گفت: تنها دو درصد از واحدهای صنعتی استان بعلت بدهی به بانک ها دچار مشکل هستند که مابقی آنها بعلت رکود، تورم، ارزش نرخ پول و دلار و تحریم ها دچار مشکل شده اند.

علی مرگدری افزود:در گلستان 306 پروژه راکد و نیمه تمام صنعتی وجود دارد که برای فعال کردن آنها یک هزار میلیارد ریال معادل صد میلیارد تومان منابع لازم است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان هم گفت: در استان 23 شهرک و ناحیه صنعتی داریم که همه آنها قابلیت واگذاری زمین را دارند، دولت درصدد است تا وضع موجود را به شکل مطلوبی توسعه دهد.

رحمان محمدزاده گفت: هدایت، حمایت و عمل به نظارت از راهکارهای اصلی ما در برخورد با واحدهای راکد در استان است.

مدیر شهرک صنعتی علی آبادکتول گفت: از 70 واحد صنعتی در علی آبادکتول تنها 30 درصد فعال و 70 درصد غیرفعال هستند.

محمود زنگانه افزود: وجود معوقه های بانکی و بیکاری کارگران بعلت نبود منابع از علل اصلی این رکود در شهرک صنعتی علی آبادکتول است.

در این نشست تولیدکنندگان زیادی حضور داشتند و بیشتر آنها از فشار موجود بر واحدها از ناحیه بانک ها گله مند بودند. اکثر آنها عنوان کردند که واحدها آنها شبانه روزی تلاش می کنند اما جوابگوی اقساط بانکهانیستیم.

اسحاق گوکلانی نماینده یکی از تولیدکنندگان که به دلیل بدهی دچار مشل شد گفت: برادران کردکتولی 5 واحد فعال داشتند که از بانک ها 27 میلیارد تومان وام گرفتند تا این واحدها را به بهره برداری برسانند.

وی افزود: 23 میلیارد تومان از بدهی ها پرداخت شده است اما معوقات بانکی کمر شکن آنها ر ابا مشکل مواجه کرده است، نباید با تولیدکنندگان اینگونه برخورد شود و هیچ جای دنیا اینگونه سود و جریمه های کلان بانکی را اخذ نمی کنند.