به گزارش خبرگزاری مهر، نیشن از بازگشایی مرز تورخم پاکستان به روی تدارکات ناتو خبر داد که اعضای حزب تحریک انصاف از 23 نوامبر سال گذشته در اعتراض به تداوم حملات آمریکایی به مناطق قبیله نشین در این مسیر تحصن کرده و مانع عبور کامیون‌ های تدارکاتی ناتو از این گذرگاه شده بودند.



این رسانه پاکستانی همچنین از عبور پنج کانتینر تدارکاتی ناتو از مرز تورخم، بارگیری آنها از بندر کراچی و ورود آنها به افغانستان خبر داد.



رسانه های پاکستانی همچنین واکنش اسلام آباد به پیشنهاد اعلام آتش‌ بس یک ماهه از سوی طالبان را تیتر کردند، زیرا در پی اعلام آتش بس نواز شریف نخست‌ وزیر پاکستان با استقبال از این تصمیم از ژنرال راحیل شریف فرمانده ارتش این کشور خواست تا عملیات علیه طالبان را متوقف کند.



عرفان صدیقی عضو تیم مذاکره‌ کننده دولت اعضای تیم مذاکره‌ کننده دولت ضمن مثبت خواندن این اقدام طالبان در مذاکرات صلح از ازسرگیری مذاکرات صلح پس از توقف 17 روزه خبر داد.

اکسپرس تریبون نیز از تماس تلفنی چودری نثار علی خان وزیر کشور پاکستان با مولانا سمیع‌ الحق رهبر تیم مذاکره‌ کننده طالبان برای دیدار تیم های مذاکره کننده دو طرف در چند روز آتی خبر داد.



شینهوا نیز از کشته شدن پنج تروریست در جریان حملات هوایی ارتش پاکستان به مواضع شبه نظامیان در منطقه قبیله ای خیبر در شمال غربی پاکستان خبر داد.



عبدالرئوف رحمانی سخنگوی ارتش افغانستان در ولایت فراه نیز از کشته شدن 13 عضو طالبان از جمله ملا محمود یکی از سرکردگان شبه نظامیان و زخمی شدن 21 فرد دیگر در جریان عملیات نیروهای ارتش افغانستان در شمال شرق شهرستان پشترود در ولایت فراه خبر داد.



ارتش افغانستان همچنین موفق به ضبط و کشف مقادیر زیادی از سلاح و مهمات طالبان شد، این درحالیست که سرکردگان شبه نظامیان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.



همچنین زلمای رسول وزیر خارجه سابق و نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در گفتگو با شبکه سی ان ان با تاکید بر لزوم امضای قرارداد امنیتی با آمریکا گفت: امضای این پیمان برای ثبات و امنیت افغانستان لازم است زیرا نیروهای افغانی هنوز آمادگی لازم را برای مقابله با تروریسم نداشته و به کمک های آموزشی و تجهیرات نیاز دارند.



زلمای رسول ضمن رد گزینه صفر که در صورت اجرا دیگر هیچ نیرویی در افغانستان پس از 2014 نخواهد بود، درباره امضای قرارداد امنیتی با آمریکا پیش از انتخابات ابراز امیدواری کرد.



توافق درباره امضای پیمان راهبردی در حالی است که برخی از هیئت های عالیرتبه مخالفت خود را با برخی از بندهای این توافق اعلام و تاکید کردند که امضای توافق امنیتی با آمریکا به ارزشهای مذهبی و ملی افغانستان آسیب می زند.



در همین حال عبدالستار مبارز یکی از اعضای لویه جرگه خواستار تاخیر در امضای پیمان راهبردی واشنگتن و کابل شد و گفت: امضای توافق امنیتی با آمریکا باعث دشمنی برخی از کشورهای منطقه با افغانستان می شود.