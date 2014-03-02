به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عبداللهی با اعلام این مطلب گفت: با هدف نظافت و آراستگی مساجد، در هفته پایانی سال مساجد سطح محدوده غبار روبی می شوند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 با اشاره به دیدار با خانواده معظم شهدا در هفته پایانی سال گفت: برگزاری مسابقه ورزشی‌ـ تفریحی خانوادگی در سطح محلات در رشته‌های مختلف، ‌اجرای تور تهران گردی، ‌اجرای طرح هبه ، ‌راه‌اندازی بازارچه خود اشتغالی ویژه کارآفرینان و برگزاری مراسم یادیار به مناسبت پنج شنبه آخرسال از جمله برنامه های پیش بینی شده در حوزه اجتماعی و فرهنگی منطقه به مناسبت طرح استقبال از بهار است.

وی افزود: برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی و اجرای طرح سفره طبیعت به مناسبت 13 فروردین و روز طبیعت از دیگر برنامه‌های اجرایی در این زمینه است.