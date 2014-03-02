اصغر عطائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه سال جدید، بخش اعظم برنامه های اجتماعی و فرهنگی طرح استقبال از بهار این منطقه با محوریت مساجد، امامزاده ها و مراکز مذهبی اجرا می شود که برپایی آئین تحویل سال نو در آنها از مهمترین این برنامه ها است.



این مسئول ادامه داد: همزمان با روزهای پایانی سال تمامی مساجد، امامزاده ها و مراکز مذهبی واقع در محله های 20 گانه این منطقه آراسته و بهسازی می شوند.



وی به تقارن روزهای ابتدایی سال 93 با ایام فاطمیه اشاره کرد و افزود: با بهره برداری از تمامی ظرفیت و امکانات مدیریت شهری، ویژه برنامه های ایام فاطمیه در حالی برگزار خواهد شد که برپایی مراسم عزاداری، سخنرانی، نمایش های آئینی، تجمع های مذهبی و...از مهمترین آن است.

عطایی با اشاره به اینکه ویژه برنامه های ایام فاطمیه با هدف ترویج سیره عملی زندگانی حضرت فاطمه(س)، ترویج فرهنگ حجاب و عفاف پیش بینی شده است اظهار داشت: استقرار ایستگاه های فرهنگی در میادین و معابر پرتردد و فضاسازی محیطی با استفاده ازظرفیت های تبلیغی از دیگر اقداماتی است که از سوی شهرداری منطقه 20 انجام می شود.







