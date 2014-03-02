به گزارش خبرنگار مهر، اين جشنواره به همت دانشگاه جامع علمي كاربردي خراسان جنوبي و به ميزباني مركز علمي كاربردي هلال احمر برگزار شده است.

رئيس مركز علمي كاربردي هلال احمر خراسان جنوبی صبح یکشنبه در افتتاحیه این جشنواره گفت: این جشنواره به مدت دو روز در رشته‌های فوتسال،واليبال، دووميداني، شطرنج، دارت، تنيس روي ميز و كشتي آزاد در گروه پسران وهمچنين واليبال و دارت درگروه دختران برگزار می شود.

غلامحسين نارمنجي با بیان اینکه دانشجویان در دوبخش تیمی و انفرادی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت، افزود: 183 دانشجوی مراکز علمی کاربردی استان در هفت رشته ورزشی این مسابقات شرکت کرده‌اند.

وی ايجاد ارتباط نزديک و صميمي بين دانشجويان و مسئولين دانشگاه، ارتقاء كيفي ورزشي دانشجويان، شناسايي استعداد نخبه‌هاي ورزشي در دانشگاه، جهت دهي وغني سازي اوقات فراغت دانشجويان و درنهايت توسعه واعتلاي ورزش از اهداف برگزاری این جشنواره بوده است.