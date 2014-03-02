علی معصومیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برخی از مجریان آموزشهای عالی کوتاه مدت از نام دانشگاهها سوء استفاده کرده و در تبلیغات خود با عناوین مختلف از آنها استفاده می کنند.

وی این نوع تبلیغات را غیرقانونی دانست و تأکید کرد: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی آزاد صرفاً مجاز به برگزاری دوره های عالی کوتاه مدت در داخل دانشگاه و برای دانشجویان همان دانشگاه هستند.

به گفته معصومیان، تبلیغات برخی دانشگاهها در خارج دانشگاه در خصوص دوره های آموزشی کوتاه مدت غیرقانونی است و با موسساتی که با نام دانشگاهها مبادرت به تبلیغات کنند، طبق قانون برخورد می شود.



