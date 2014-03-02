به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بنیادی ظهر یکشنبه در جلسه کشاورزی استان افزود: رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می ‌شود.

وی اظهارداشت: در میان اهداف مورد نظر بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند.

معاون جهاد کشاورزی گیلان گفت: بخش کشاورزی به دلیل گستردگی و پیوندهای قوی با سایر بخش‌های اقتصادی به عنوان موتور و محرک اولیه رشد اقتصادی عمل می کند.

وی افزود: افزایش میزان بهره وری در بخش کشاورزی باعث ارزان تر شدن مواد غذایی شده و کمک قابل توجهی به اقتصاد خانوارهای فقیر خواهد کرد.

بنیادی اظهارداشت: همچنین کشاورزی نوین با اشتغال بیشتر در واحدهای فرآوری همراه شده و عرضه خدمات و نهاده‌ های بیشتری را در بازار به دنبال دارد این روند به شکل غیر مستقیم به ایجاد اشتغال در مزارع منجر خواهد شد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان گفت: به این ترتیب بخش کشاورزی به طور مستقیم از طریق تولید بیشتر و صادرات و به صورت غیر مستقیم از طریق افزایش تقاضا برای خدمات و کالاهای صنعتی در جوامع روستایی، به رشد اقتصادی کمک کرده و در نتیجه موجب خلق فرصت‌ های شغلی جدید خواهد شد.

وی افزود: بخش کشاورزی می تواند به بهبود امنیت غذایی، کاهش قیمت محصولات غذایی، افزایش میزان اشتغال و درآمد، ایجاد پیوندهای اقتصادی مهم در زنجیره تولید و ایجاد تاثیرات مثبت در محیط زیست کمک شایانی کند.

بنیادی تاکید کرد: برای بخش کشاورزی حداقل پنج نقش عمده از قبیل تامین درآمد، ایجاد اشتغال، تامین غذا، ایجاد بازار و ارز آوری را می توان در تغییر ساختار اقتصاد قائل شد.

وی اذعان داشت: به لحاظ خصوصیات عدم وابستگی بخش کشاورزی به خارج و فراهم بودن امکانات و منبع داخلی، حرکت اولیه رشد اقتصادی می تواند از بخش کشاورزی باشد به طوری که ممکن است چنین اولویتی برای بخش های دیگر و در مراحل اولیه فراهم نباشد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان گفت: از وظایف اصلی کشاورزی در هر کشوری تامین نیازهای غذایی آن جامعه است، اهمیت تامین غذا به تنهایی می تواند مبنای استراتژی توسعه اقتصادی باشد.

وی افزود: کشاورزی یکی از اجزاء تشکیل دهنده درآمد و یا تولید ملی در اکثر کشورهاست این بخش علاوه بر عرضه مواد خام، خود مصرف کننده مهم برخی از محصولات صنعتی است.

بنیادی یادآورشد: گسترش کشاورزی تقاضای این بخش برای محصولات سایر بخش ها را افزایش داده و در مجموع، رشد تولید ناخالص داخلی را ارتقا می بخشد.