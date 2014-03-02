حجت الاسلام حسن منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز انتخابات اعضای هیئت رییسه کانون مداحان شهرستان قرچک با حضور اکثریت قاطع جامعه مداحان در اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد.

مسئول انتخابات کانون مداحان قرچک گفت: در این انتخابات افرادی می توانستند نامزد شوند که سابقه مداحی را داشته باشد و همچنین التزام عملي به ولايت فقيه، تابعيت جمهوري اسلامي و نداشتن سوء سابقه کيفري از دیگر شرایط نامزدی در انتخابات کانون مداحان بود.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک افزود: در این انتخابات آقای سید مهدی حسینی با کسب آرای لازم به عنوان رییس جدید کانون مداحان برگزیده شد و آقایان محمد تقی جلالی و محمد بی رنگ به ترتیب به عنوان نواب رییس و دبیر کانون مداحان این شهرستان انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه مداحان سرمایه های دینی و مذهبی کشور هستند گفت: ساماندهی مداحان برای اجرای برنامه های کمی و کیفی در مناسبت های ملی و مذهبی از مهمترین وظایف کانون مداحان شهرستان قرچک است.

منتظری یادآور شد: هدف از تشکیل کانون مداحان کار و تلاش و پیگیری مسائل در حوزه مداحی است، بنابراین دوستان باید با همدلی و هماهنگی لازم برای پیشرفت، همفکری لازم را داشته باشند و باید با بهره‌گیری و پیروی از دستور‌العمل‌های سازمانی، سعی کنیم آفات مداحی را اصلاح کنیم.

این مسئول تأکید کرد: همچنین با بیان اینکه ماموریت تشکلهای دینی، یک اقدام منحصر به فرد در سطح جامعه است، افزود: ماموریت مشخص شده برای تشکلهای دینی، ساماندهی، سازماندهی، هدایت و همچنین پشتیبانی از گروه‌ها و افرادی محسوب می‌شود که در حوزه دین فعالی‌های خاصی دارند.

وی متذکر شد: کانون مداحان ازقديمي ترين نهاد مردمي واجتماعي بوده، که حول محورحب اهل بيت عصمت و طهارت(ع) و تعظيم شعائر ديني، کارکرد مثبتي داشته و دارد و يکي از نهادهاي بسيارمهم در فرايند شکل گيري نظام مقدس جمهوري اسلامي والگو براي ساير اقشار تاثير گذاراست، فعاليت در راستاي اصول عاليه اسلامي و حفظ فرهنگ و ارزش هاي غني اسلام، از شاخصه هاي مبتني بر دين مداري است.

اين کارشناس مذهبي تاکيد کرد: حضور خالصانه و در عين حال آگاهانه مردم در مراسم اعياد و وفيات ائمه معصومين(ع) که در قالب هيئت هاي مذهبي متبلور مي‌شود، نه تنها از امتيازات کم نظير جامعه ديني و نشانه عمق بخشيدن به تفکر شيعي در اجتماع است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک تأکید کرد: کانون مداحان به عنوان بازوی اداره تبیلغات اسلامی محسوب می شود و برای حضور هیئات در جلسات و رفع اختلافات این کانون وارد عمل شده و وظیفه انجام امور را بر عهده می گیرد.

وی در پایان گفت: در این جلسه درباره دستور العمل اجرایی، نحوه تمدید مجوز هیئات مذهبی، چگونگی برگزاری گردهمایی مسئولان هیئات مذهبی و مداحان و سرکشی و بازرسی از آنها بحث و گفتگو شد و اعضای شورا نظرات خود را ارائه دادند.