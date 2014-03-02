به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش منطقه ای فرهنگ و ادبیات کردی با نگاهی به آثار استاد محی الدین حق شناس صبح امروز یکشنبه با آوای دل نشین صدای استاد حق شناس آغاز شد.

سرآغاز این همایش به پخش مستندی از سخنان و بیانات و زندگی این شاعر نام آوازه کرد که توسط انجمن سینما جوان دفتر سنندج تولید شده بود، اختصاص یافت.

در این مستند استاد حق شناس این گونه خود را معرفی می کند که در روز 22 دی ماه سال 1303 در محله‌ قطارچیان و محوطه ‌" بان یه خه چال" به دنیا آمدم و در پنج سالگی من را به مکتب فرستادند و با فراگیری قرآن مجید، گلستان و بوستان سعیدی چشمم به دنیای خواندن و نوشتن روشن شد.

از دوران کودکی به شعر علاقه زیادی داشتم اولین شعر کردی که سرودم به نام "مه یان ئیقبال، در حدود 50 سال پیش در برنامه ی رادیویی سنندج به نام شعر و سخن شیرین خواندم.

یکی از آثار برجسته این شاعر کردستانی کتاب شعری است با عنوان شاره ‌که‌م سنه، که خود در رابطه با نوستن این اثرش گفته بود من برای نوشتن شاره که‌م سنه به هیچ ماخذی مراجعه نکردم و تنها حافظه ام مرا یاری كرد و باعث شد سنندج را به صورت ماخذ و مرجعی معرفی کنم.

شاره که‌م سنه بیوگرافی و داستان صد ساله‌ فرهنگ، آداب و فولکلور این شهر است که حق شناس بارها بیان داشته بود که حدود شصت سال از فرهنگ و آداب مردم سنندج را خود به یاد داشتم و مابقی را از زبان پدرم و ریش سفیدان آن زمان شنیدم و به حافظه سپردم.

مجموعه اشعار شاره که‌م سنه به صورت کتاب و همچنین به شکل نوارصوتی با صدای خود ماموستا حق شناس منتشر شد.

استاد محی الدین حق شناس 23 مهرماه امسال در سن 89 سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن زندگی این دنیا را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

در ادامه دبیر اجرایی همایش منطقه ای فرهنگ و ادبیات عامه‌ کردی طي سخناني عنوان کرد: برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم برای برگزاری این همایش از تاریخ دوم آذرماه امسال صورت گرفت.

حمیدرضا گوهری بیان داشت: این همایش با مشارکت و همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور سنندج، شهرداری و شورای اسلامی سنندج، سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان و انجمن های ادبی مولوی کرد، راژه و آوینه کردستان برگزار شده است.

وی هدف از برگزاری این همایش را توجه ویژه به ذخایر فرهنگی و ادبی، پاسداشت خدمات ماموستا محی الدین حق شناس و زنده نگه داشتن ذخایر فرهنگی و ادبی زبان کردی در حوزه ادبیات عامه و فولکلوریک ذکر کرد.

53 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده بود که از این تعداد 50 مقاله در کتاب همایش چاپ و 12 مقاله هم در قالب سه پانل ارائه می شود.

از جمله مقالاتی که در پانل ها ارائه می شود شامل هه لسه نگاندنی دووکه سایه تی حه‌ق شناس و قادر لوتقیانی، مقایسه و بررسی محتوایی منظومه های شاره‌که‌م سنه و حیدربابایه و هذیان دل شهریار، چه‌ند روانین بو شیعره کانی ماموستا حه ق شناس و به راوردیکی کورت له گه ل حه یده‌ر بابایه‌ی شهریار، شاهنامه‌ی کوردی بخشی از ادبیات شفاهی و عامه کوردی است.

این همایش یکروزه ساعت 18 با تجلیل از برگزیدگان و اهدای لوح تقدیر و سرتندیس ماموستاحق شناس ساخته هادی ضیا‌ء‌الدینی به کار خود پایان می دهد.