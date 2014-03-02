مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این لنج صیادی که با 13 خدمه از بندر کنارک به منظور صید ماهی روانه آب های دریای عمان شده بود عصر روز گذشته غرق شد.

سیاوش رضوانی گفت: این لنج صیادی ساعت 16:45 دقیقه روز شنبه در مختصات جغرافیایی 2408 شمالی و 6025 شرقی و در 65 مایلی آب های دریای عمان به دلیل برخورد با جسم ناشناخته دچار سانحه شد.

وی بیان داشت: خوشبختانه حضور به موقع نیروهای دریایی کشور پاکستان موجب نجات تمامی خدمه این لنج ایرانی شد و بزودی این افراد به خاک جمهوری اسلامی ایران بازگردانده خواهند شد.

رضوانی با اشاره به اینکه تمامی لنج های ایرانی به تجهیزات رادیویی مجهز هستند، افزود: در صورت دریافت گزارش و یا هر گونه پیام اضطراری از طرف لنج های صیادی و یا باری به مرکز رادیویی ( ام.آر.سی.سی) با هماهنگی لازم نسبت به امداد گروه های نجات با همکاری نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران اقدام می شود.