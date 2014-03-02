به گزارش خبرنگار مهر، داریوش صفاری پیش از ظهر یکشنبه در آیین آغازبکار این نمایشگاه گفت: در نمايشگاه بهاره امسال كالاهاي اساسي مورد نیاز مردم شامل، پوشاك، كيف و كفش آجيل، خشكبار گوشت عرضه خواهد شد.

صفاری تعداد غرفه‌های امسال را در نمایشگاه بهاره ملایر 100 غرفه عنوان کرد و گفت: غرفه ها در ابعاد 9تا 12متری است.

وی گفت: در نمایشگاه امسال اجناس با تخفیف10 تا 15 درصدی به مردم عرضه می شود.

رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت ملایر در ادامه بیان داشت: محل نمایشگاه بهاره در سالن انبار غله واقع در خیابان بروجرد است.

وی افزود: این نمایشگاه از امروز تا 22اسفند ماه برگزار و از ساعت10 صبح تا 20 و 30 دقيقه شب پذيراي شهروندان و بازديدكنندگان است.

وی افزود: نمايشگاه فروش بهاره و عرضه كالاهاي اساسي در سال جاري با سال گذشته بسيار متفاوت است چرا كه در اين نمايشگاه به كيفيت و قيمت كالا توجه ويژه شده است.

وی با بیان اینکه کیفیت کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه مطلوب و مناسب است، بیان داشت: امسال متفاوت از سال های گذشته، غرفه های کالاهای عرضه شده قسمت بندی و جدا شده و اطلاعات هر غرفه در بالای غرفه ها نصب شده است.

صفاری استقبال شهروندان را در روزهای نخستین برپایی نمایشگاه مطلوب ارزیابی کرد و گفت: روزانه دو بازرس برای کنترل قیمت ها در این نمایشگاه حضور دارند.

وی گفت: علاوه بر اقلام مورد نیاز مردم، غرفه هایی مجزا برای توزیع میوه شب عید در این نمایشگاه در نظر گرفته شده که از هم اکنون آماده توزیع است.