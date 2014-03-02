به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز یکشنبه 11 اسفند در دیدار با محمد سیف الهادی مدیرعامل خبرگزاری دولتی اندونزی آنتارا - که برای افتتاح نمایشگاه عکس دو کشور که با همکاری مشترک با خبرگزاری مهر در تهران برپا شده، به ایران سفر کرده است - از خبرگزاری مهر به سبب اینکه آغازگر چنین مبادلات رسانه‌ای شده است، قدردانی و ابراز امیدواری کرد این همکاری‌ها گسترش یابد.

وی گفت: یکی از پایه‌های دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه‌ای است که باید توسعه پیدا کند. امروز مرزها برداشته شده است؛ اگر سابق بر این، فقط دولت‌ها بازیگر اصلی بودند، امروز بازیگران جدیدی وارد عرصه شده‌اند و به همین جهت هر میزان مبادلات رسانه‌ای بیشتر شود، ارتباط ملت‌ها تقویت خواهد شد.

انتظامی با بیان اینکه این قبیل مبادلات رسانه‌ای موجب کنترل جریان یکسویه اطلاعات خواهد شد، خطاب به مدیرعامل خبرگزاری دولتی اندونزی یادآور شد: نقش شما در این زمینه و در معرفی واقعیت‌های کشورها به جاهای دیگر بسیار موثر است.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین آمادگی معاونت متبوعش و نیز اداره‌کل رسانه‌های خارجی این وزارتخانه را برای توسعه فعالیت‌های خبرگزاری آنتارا در ایران اعلام کرد.

وی افزود: اگر ما مسلمانان خوب عمل کنیم، می‌توانیم تصویر درستی از اسلام نمایش دهیم. متاسفانه امروز تفکرات تکفیری و القاعده، تصویر بدی از اسلام به نمایش گذاشته‌اند. کسانی که از گسترش تفکر اسلامی نگران هستند، تلاش می‌کنند که تکفیری‌ها و القاعده را بزرگتر از آنچه هستند، نشان دهند و به جنگ بین فرق مختلف اسلامی دامن بزنند.

انتظامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از این وضعیت رنج می‌برد، یادآور شد: تکفیری‌ها به این علت با جمهوری اسلامی مخالف هستند که مردم ایران دوست ندارند چنین تصویر و تصوری از اسلام توسط این تندروها نشان داده شود. اتفاقاً وظیفه اصلی رسانه‌هایی مانند آنتارا این است که از اسلام، تصویری رحمانی نشان دهند؛ دینی که می‌تواند به سعادت بشری کمک کند و صراحتاً اعلام کنند که کسانی که رفتار خشونت‌آمیز دارند، از اسلام بهره‌ای نبرده‌اند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به سوال یکی از مدیران ارشد خبرگزاری دولتی اندونزی آنتارا که رسانه‌های ایرانی چطور می‌توانند انتقادهای خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کنند؟ گفت: ما اینجا قانونی به نام قانون مطبوعات داریم که مطابق آن، هر رسانه‌ای که بخواهد منتشر شود، باید از هیئت عالی نظارت مجوز بگیرد. این هیئت، مطابق قانون یک هیئت غیردولتی است و دولت تنها یک نماینده در آن دارد.

وی ادامه داد: اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات 7 نفر هستند؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس این هیئت و تنها نماینده دولت در این هیئت است. نفر دوم یک قاضی عالیرتبه است. نفر سوم یکی از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس است. نفر چهارم یکی از استادان دانشگاه است. نفر پنجم یکی از روحانیون به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم است و نفر هفتم یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

انتظامی همچنین گفت: مطابق ماده 4 قانون مطبوعات هیچکس نمی‌تواند برای مطبوعات سانسور ایجاد کند و یا به آنها بگوید چه باید بنویسند، فقط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند این کار را انجام دهد و شما می‌دانید که در همه جای دنیا این مرسوم است که مسائل امنیتی ی کشور در مطبوعات رعایت شود.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد یادآور شد: مطابق قانون مطبوعات، اگر یک مقام دولتی از این ماده (ماده چهار قانون مطبوعات) تخطی کند، به انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. مطابق قانون مطبوعات، 12 محور است که جزو حدود مطبوعات محسوب می‌شود و اگر مطبوعات از این 12 محوز تخطی کنند، توسط دادگاه یا توسط این هیئت مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. مثلاً چاپ مطالب الحای و یا انتشار تصاویر غیراخلاقی و یا اختلاف افکنی بین قومیت‌های ایرانی، به خاطر اینکه امنیت کل ملت را به مخاطره می‌اندازد.

وی همچنین گفت: در ایران قومیت‌های مختلفی هستند؛ کرد، ترک، عرب، بلوچ، ترکمن و بسیاری دیگر. یکی از دلایلی که معمولاً این قومیت‌ها با خیال آسوده در طول تاریخ در اقلیم ایران با هم روابط نزدیکی داشته‌اند، ناشی از چنین دیدگاهی است.

در این نشست دوجانبه، محمد سیف الهادی مدیرعامل خبرگزاری دولتی اندونزی آنتارا هم با اشاره به اینکه این اولین سفر او به ایران است، گفت: ما در این سفر با همکاری خبرگزاری مهر نمایشگاه عکسی را برپا کردیم. عکس‌هایی که در این نمایشگاه به معرض دید گذاشته شده است، حاکی از رفتارهای عادی مردم در دو کشور است. ما شرایطی را فراهم کردیم که عکاسان هر دوی این رسانه‌ها با آزادی کامل سوژه‌های خود را شکار کنند چرا که معمولاً دولت‌ها چیزهای خوب را نشان عکاسان می‌دهند تا از آنها عکس بگیرند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این قبیل همکاری‌های رسانه‌ای به ویژه با خبرگزاری مهر و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در توضیحاتی درباره وضعیت تحولات در کشور خودش گفت: اگرچه اسم کشور ما جمهوری اسلامی نیست اما روح اسلامگرایی در رئیس جمهور، وزرا و دیگر اعضای کابینه اندونزی جاری است.

الهادی افزود: ما می‌خواهیم این پیام را به جهان بدهیم که اسلام دین رحمه للعالمین است و این کار البته در اندونزی، آسان نیست چون 15 درصد از جمعیت این کشور مسلمان نیستند؛ یکی از جزایر اندونزی کاملاً مسیحی هستند و می‌خواهند از این کشور جدا شوند. یکی دیگر از جزایر کشور ما هم، اکثرشان هندو هستند و در مجموع اندونزی دارای یک تنوع مذهبی زیاد است.

مدیرعامل خبرگزاری دولتی آنتارا اندونزی همچنین با بیان اینکه بر اساس قانون این کشور، در هر مرکز خرید باید یک مصلی وجود داشته باشد و در ساختمان‌های بلند هم باید یک مسجد باشد، گفت: در کنار همه اینها آزادی‌هایی به رسمیت شناخته شده و در اندونزی این بستگی به خود افراد دارد که کدام دین را برگزینند.

وی همچنین در خصوص سخنان معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در مورد محدودیت‌های قانونی در مطبوعات کشورمان، افزود: در اندونزی هم قانون مشابهی هست که بر اساس آن رسانه‌ها نمی‌توانند به قومیت‌ها و یا مذاهب دیگر توهین کنند و یا آنها را مورد تمسخر قرار دهند چرا که اندونزی هم مثل ایران از تنوع قومی و مذهبی زیادی برخوردار است؛ حدود 300 قوم مختلف در این کشور زندگی می‌کنند.

به گفته این مدیر رسانه‌ای در اندونزی، رسانه‌های این کشور به سه زبان اندونزیایی، انگلیسی و بهاسا مطالب خود را انتشار می‌دهند.