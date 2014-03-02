حجت الاسلام مجتبی اشجری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساختار نظام بین ‌الملل با توجه به حاکم بودن نظام دو قطبی در آن زمان، ایجاد جبهه‌ ای جدید که متکی به غرب و شرق نبود باعث خیزش دوباره جنبش عدم تعهد و ملت های مستقل شد.

وی اظهارداشت: در این میان کشورهای اسلامی نیز با اتکای به هویت تمدنی خود توانستند تاثیر قابل توجهی بر تحولات بین‌الملل بگذارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: علاوه بر این انقلاب اسلامی توانست بازیگران نوینی را در نظام بین‌الملل به منصه ظهور برساند که از جمله جنبش های آزادی‏بخش و ملت ها هستند که به‌ عنوان نقش‌ آفرینان جدید، دیدگاه ‏های آنها می ‌تواند بر دولت‌ ها و روابط بین‌الملل تاثیرگذار باشد.

وی افزود: انقلاب اسلامی توانست با به چالش کشیدن نظم بین‌الملل و قواعد حاکم بر آن، نشان دهد که امپریالیسم و سوسیال‌ امپریالیسم هر دو برای تسلط بر ملت‌ های جهان سوم عمل می‌ کنند و ماهیت هردوی آنها سلطه‌جویانه و مادیگرایانه است.

اشجری تاکید کرد: در نتیجه انقلاب اسلامی در شیوه تعامل میان جهان مستقل و جهان سلطه‌جو تحولی عظیم ایجاد کرد و مرز جدیدی که به قول امام راحل مرز بین مستضعفان و مستکبران بود، ترسیم کرد.

وی گفت: وجه مشترک تمام این جنبش ها، الهام گرفتن از فلسفه مبارزاتی انقلاب اسلامی برای پیروزی بود که طی آن مردم با دست های خالی با مشت های گره ‏کرده و با فریاد الله اکبر به پیروزی رسیدند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان افزود: یکی از برجسته ‏ترین عملکردهای انقلاب اسلامی مبارزه با مظهر استکبار یعنی صهیونیسم غاصب است.

وی در ادامه یادآورشد: انقلاب اسلامی توانست نشان دهد که مسئله فلسطین، مسئله‌ ای مربوط به سراسر جهان اسلام است که باید همه ملت ‌ها با اتکای به آرمان ‌های اسلامی و انقلابی خود و برای مقابله با ریشه فساد تلاش کنند.