به گزارش خبرنگار مهر، داوود آذرنوش، پیش از ظهر یکشنبه در مراسم حلقه صالحین که در باغ ابریشم اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه در این جلسه، برخی از گروه‌های شرکت کننده آداب حضور در یک جلسه رسمی را رعایت نکردند، بیان داشت: اشکال کار مربوط به استان‌هایی است که در اعزام افراد خود نکات لازم را رعایت نکردند که من در بازگشت به تهران حتما با مسئولان این گروه‌ها برخورد می‌کنم.

وی با تصریح بر اینکه هدف از برگزاری چنین جلسات، این است که هر شخصی بتواند پس از برگشت به استان خود برای ورزش آن استان اثرگذار باشد، اظهار داشت: اشکال کار جامعه ما این است که "همه حرف می‌زنند"، بدون اینکه عملی در کار باشد.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور تاکید کرد: هدف از برگزاری جلساتی اینچنینی این است که بتوانیم هر کدام به نوبه خود کمک‌ حال رهبر معظم انقلاب باشیم تا ایشان بتوانند با آسودگی خاط بیشتری به مسائل کلان کشور بپردازند، حال با این روند به کجا می‌خواهیم برسیم.

وی گفت: نه تنها در این جلسه بلکه در بسیاری از اماکن ورزشی با مشکلات زیادی روبرو هستیم.

آذرنوش که به دلیل ناراحتی از برخی استان‌های شرکت کننده در مراسم ( به دلیل شلوغ‌بازی و رعایت نکردن ادب)، بسیاری از مطالب خود را فاکتور گرفت، تاکید کرد: در برخی از کشورهای خارجی با اینکه به اصول مذهبی نیز اعتقاد ندارند، اما دست کم به اصول تدوین شده خود پایبند هستند که حتی این مورد را نیز در ورزش کشور مشاهده نمی‌کنیم.

وی تصریح کرد: ورزش ایران بر سر اصول تدوین شده خود نمی‌ ایستد و آیا این امر همان است که پس از 34 سال باید با آن روبرو شویم.