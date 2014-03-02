عبدالعلي آذري یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام اين خبر افزود: در اين دوره آموزشي شركت كنندگان در موضوعات آشنايي با نحوه آموزش مفاهيم ديني به كودكان و شيوه هاي نوين در تربيت ديني كودك آشنا مي شوند.

مسئول آموزش اداره كل تبليغات اسلامي استان آذربايجان شرقي افزود:اين دوره آموزشي 2 روزه بوده و به مدت 8 ساعت در روزهاي سيزده و چهاردهم اسفند با هدف بستر سازي براي تعامل و تغذيه فكري و ديني دست انداركاران مهد كودكها و ارائه الگوههاي عملي و عيني با استفاده از آموزه هاي ديني به منظور بهره برداري در شيوه هاي تربيتي و آموزشي مهد كودكها برگزار خواهد شد.

در اين دوره آموزشي 120 نفرثبت نام كرده اند كه بعد از اتمام دوره به شركت كنندگان گواهينامه پايان دوره اعطاء خواهد شد.