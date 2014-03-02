به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه فرهمندپور روز یکشنبه در نشست تخصصی مناسبات خانواده و دولت که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: حوزه زنان و خانواده به عنوان میان رشته است که با رشته های مختلفی همچون روانشناسی، حقوق، فقه و ... در ارتباط است اما متاسفانه هنوز هیچ تحقیق و بررسی برای استخراج و دسته بندی مجموعه پرسش های مرتبط با زنان و خانواده انجام نشده است.

وی با بیان اینکه هنوز ادبیات لازم برای گفتمان سازی در حوزه زنان به وجود نیامده است، افزود: مراکز پژوهشی حوزوی و دانشگاهی باید برای ایجاد ادبیات تخصصی حوزه زنان و خانواده کوشش کنند. ما نیز بدنبال ارتباط و همکاری بیشتر با استادان حوزوی و دانشگاهی هستیم تا بتوان در قالب برگزاری نشست های تخصصی به تولید ادبیات در حوزه زنان و ساخت گفتمان گام برداریم.

به گفته فرهمندپور،حمایت از عرصه پژوهش از وظایف ماست و همواره در سالهای اخیر بر لزوم گسترش پژوهشهای کاربردی تاکید شده است، چرا که اینگونه پژوهشها پاسخگوی مسایل مشخص جامعه است و پاسخ به این پرسشها می‌تواند منشاء حرکت برای حل مسائل جامعه شود.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده صحبتهای خود را اینگونه تکمیل کرد: تلاش می‌کنیم از پژوهشهای ارائه شده به صورت چاپ مقالات حمایت کنیم. علاوه بر آن به صورت کتاب و طرح پژوهشی از آنها استفاده می‌کنیم و حتی به عنوان عقبه علمی قابل استفاده در نشست‌ های تخصصی، از آنها بهره می‌بریم.

بیمه زنان خانه دار باید نظام مند شود

وی همچنین در حاشیه این نشست تخصصی درباره بیمه زنان خانه دار و حذف اعتبار آن در لایحه بودجه گفت: لازم است فرآیند بیمه زنان خانه‌دار، نظام‌مند شود تا در موقعیت‌های مختلف دستخوش آسیب و تغییر نشود.

فرهمندپور ادامه داد: پیگیری این کار در حوزه ماموریت‌های معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری است، اما در اصل بر ضرورت تحقق بیمه زنان خانه‌دار شکی وجود ندارد.