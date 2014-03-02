به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه در کارگروه تخصصی خشکسالی سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: با توجه به تلاش ها و انجام حرکت های خوب در بخش کشاورزی و تولید حدود120 میلیون تن محصول، بعضا برای تامین نیازهای داخلی در برخی اقلام مورد نیاز به واردات داریم که لازم است برای رفع آنها از جمله علوفه در کشور با جدیت کار شود.

علیرضا خسروی افزود: با توجه به رقم بالای بیلان منفی آب در سنوات اخیر نیاز است که بخش آب به کمک بخش کشاورزی بیاید.

وی از پیگیری برای حل مشکل بخش کشاورزی در حوزه خشکسالی خبر داد و بیان کرد: در حوزه عشایر سه موضوع مهم تامین علوفه، آب و دارو از ضروریات است که باید با تدبیر در کوتاهترین زمان حل شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست گفت: برآورد مجموع خسارت خشکسالی به بخش کشاورزی، منابع طبیعی، دامپزشکی، محیط زیست و عشایری در سالزراعی جاری حدود چهار هزار میلیارد ریال است.

سید مجید موسوی با عنایت به اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی، اشتغال، کاهش گردش مالی و تاثیر آن بر تولید و تولید کننده خواستار پیگیری موضوع توسط نماینده شهرستان ها از طریق طرح در مجلس شورای اسلامی شد و افزود: در استان نیز ضروری است پروژه هایی با موضوعیت و ماهیت خشکسالی مد نظر باشد و منابع نیز به آنها اختصاص یابد.

احمد طاهری مدیر کل مدیریت بحران استان سمنان نیز در این نشست گفت: موضوع مهم در این حوزه، ناگهانی بدون حوادث و اثرات آن به ویژه در بخش کشاورزی است که نیاز است گردش کار و منابع در این حوزه به نوعی مدیریت شود که با در اختیار داشتن منابع بتوان تا بحران و خسارت وارد شده را در استان مدیریت کرد.

غلامرضا حسنی غربا مدیرکل هواشناسی استان سمنان نیز گفت: این استان با 33 میلیمتر بارندگی در سال زراعی جاری آخرین استان از لحاظ میزان بارندگی در کشور است و نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 درصد کاهش بارندگی داشتیم که متاسفانه در وضعیت خشکسالی شدیدی واقع شده ایم.

این کارگروه با حضور مسئولان بخش کشاورزی، مدیر کل مدیریت بحران استان سمنان و دیگر اعضاء با هدف ارائه گزارش توسط روسای کارگروه های فرعی و تصویب طرح های پیشنهادی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی در سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل شد.

در این جلسه همچنین روسای سه کارگروه فرعی، گزارشی از اقدامات، برآورد های انجام شده و پروژه های پیشنهادی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی را ارائه کردند که در پایان جلسه در 15 حوزه کاری بیش از 90 طرح با چهار هزار و500 میلیارد ریال برای ارائه به مدیریت بحران استان و وزارت جهاد کشاورزی مصوب شد.