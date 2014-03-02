به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی صبح یکشنبه در نشست هم اندیشی استادان دانشگاه شهید باهنر با موضوع جرائم و آسیب های اجتماعی گفت: امروز شیوه های گفتاری برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در حال کم اثرتر شدن هستند و دلیل آن عدم اعتقاد گوینده به حرفهایش است.

حجت الاسلام توکلی اذعان داشت: اما فعالیت های گفتاری با وجود هزینه بر بودن نیاز جامعه بوده و می توانند موثر واقع شوند.

این مسئول قضایی گفت: این درست نیست که کرسی های آزاد اندیشی تنها به مسائل سیاسی اختصاص پیدا کند و این جلسات فرصتی مناسب برای طرح آسیب های اجتماعی و خطرات ناشی از آنها است.

وی به تاثیر اساتید بر دانشجویان اشاره و تصریح کرد: اساتید باید سعی کنند یکسری کاستی ها و نواقص علنی و آشکار را از خود دور کنند و به عنوان الگویی مناسب برای دانشجویان باشند.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان اذعان داشت: دانشجویان باید در انتخاب استاد نهایت دقت را به کار گیرند زیرا دانشجو به طور مستقیم از استاد تاثیر می پذیرد.

وی با اشاره به اینکه استاد می تواند بنای زندگی دانشجو را طرح ریزی کند، افزود: آدمی در مقوله اخلاق نیاز به مربی و راهنما دارد که این امر در جامعه امروزی ما در حال رنگ باختن است.

حجت الاسلام توکلی بر لزوم تقویت رابطه عاطفی و معنوی بین استاد و دانشجو تاکید و تصریح کرد: دانشجو تحت تاثیر فشارهای روحی به دلیل دور شدن از خانواده و شهر خود و همچنین وارد شدن به یک محیط جدید قرار می گیرد و در این شرایط ممکن است دچار سوء رفتارهایی شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در چنین شرایطی مسئولین دانشگاه وظیفه دارند که شرایط را برای دانشجویان تببین و آسیب های پیش روی دانشجو را برای آنها روشن کنند.

حجت الاسلام توکلی خوابگاه های خودگران را به دلیل نبود نظارت کافی بر آنها مشکل ساز دانست و افزود: دادگستری کرمان آمادگی کامل را برای حضور مسئولین در جمع دانشجویان برای بیان آسیب های اجتماعی اعلام می کند.