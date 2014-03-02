به گزارش خبرنگار مهر، میدیا فرج نژاد آهنگساز آلبوم «بادآباد» در ابتدای نشست خبری این آلبوم موسیقی گفت: این آلبوم در مایه همایون و دشتی روی اشعار شاعرانی چون هوشنگ ابتهاج، فریدون مشیری، محمدعلی بهمنی و یک تک غزل سعدی به همراه شعری از سیمین بهبهانی ساخته شده است که موسیقی آن بر عهده گروه «سواران» و گروه سازهای کوبه ای «پژواک» به سرپرستی کامران منتظری ساخته شد. ما کار ضبط این آلبوم را 2 سال پیش به پایان رساندیم اما مجوز آن 30 روز پیش صادر شد و ما هم بر اساس این مجوز دست به انتشار این آلبوم زدیم.

دریافت مجوز کنسرت از آلبوم راحت تر است

وی ادامه داد: اصولاً تصورم بر این است که سیاست گذاری اعطای مجوز موسیقی به گونه ای است که همواره روی آلبوم حساسیت بیشتری نسبت به اعطای مجوز کنسرت وجود دارد چراکه آلبوم یک بسته موسیقایی است که باقی می ماند و بخاطر همین ماندگاری به طور طبیعی هم با دشواری های زیادی در رابطه با صدور مجوز روبرو خواهد بود.

فرج نژاد تصریح کرد: من سخنگوی جامعه موسیقی نیستم اما احساس می‌کنم سیاست گذاری عرصه موسیقی طی ماه‌های اخیر تغییر کرده و من کورسویی را می بینم که می تواند برای اهالی موسیقی امیدوار کننده باشد و نا امیدی های ما را پایان دهد.

این آهنگساز در رابطه با چرایی استفاده از سازهای کوبه ای در تولید این آلبوم موسیقایی گفت: از همان ابتدا تصمیم نداشتیم که از سازهای کوبه ای برای تولید این آلبوم استفاده کنیم اما وقتی با کامران منتظری جلساتی را برگزار کردیم به این موضوع دست پیدا کردیم که می توان از سازهای کوبه ای نیز در اثر استفاده کرد. به همین خاطر طی ساخت آثار از تلفیق سازهای کوبه ای استفاده کردیم و این به خاطر دیدگاهی است که من همواره در اجرای خلاقانه یک اثر موسیقایی به آن توجه و از بهترین پیشنهادها بهترین استفاده را می کنم.

آواز خوانی در ایران به شدت دچار ضعف شده است

خالق آلبوم «بادآباد» در ادامه این نشست خبری گفت: متأسفانه هنر آوازخوانی در کشورمان دچار ضعف شدیدی شده است و حتی این نقطه ضعف در موسیقی موجب شد که نه تنها تولید قطعات آوازی با مشکلات زیادی مواجه شود بلکه به تدریج نیز باعث چیره شدن موسیقی ریتمیک و تصنیف گونه در موسیقی ایران شد و کار را به جایی رساندکه دیگر اثری از آواز ندیدیم. این درحالی است که هنر آوازخوانی یک توانایی است که از قدیم جزو لاینفک موسیقی ایرانی بوده است و اتفاقاً به همین جهت بود که ما تلاش کردیم راهی را پیدا کنیم تا در کنار زیبایی های تصنیف در موسیقی مخاطب را با آواز نیز آشتی دهیم.

فرخ‌نژاد تأکید کرد: آواز امروز تغییرات زیادی داشته و ما می بینیم که شیوه های دراماتیک این هنر بومی موسیقی ایرانی، شکل جدیدی از خود را ارائه کرده است. موضوعی که در گذشته ما یا وجود نداشته و یا کمتر به آن توجه شده است.

وی با بیان اینکه مقوله شعر در موسیقی هم یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار در تولید آثار موسیقایی است ادامه داد: غیر از اینکه از صدای آقای محمدعلی بهمنی در قطعه «بادآباد» استفاده کردیم از وی خواستیم تا در تولید بخش های مختلف این آلبوم نیز به عنوان ناظر در کنار ما حضور داشته باشد و این لزومی است که در موسیقی امروز ما به شدت احساس می شود چراکه ما در بعضی از موارد دیده ایم که شعر زیر پای موسیقی له شده است. بنابراین تلاش کردیم با این اقدام در این زمینه اصلاحاتی را انجام دهیم.

پارتی بازی نکردم

محمدعلی بهمنی که به عنوان گوینده قطعاتی از آلبوم «بادآباد» در این اثر موسیقایی حضور دارد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا این آلبوم موسیقایی یک سال و نیم در انتظار مجوز دفتر موسیقی وزارت ارشاد ماند، تصریح کرد: برخی از دوستان تصور می کردند که من به دلیل سمتی که در شورای شعر دفتر موسیقی دارم در صدور مجوز پارتی بازی می کنم بنابراین بهتر است که اینگونه فکر کنیم که آنچه بر دیگران می گذرد باید طوری باشد که خودمان هم درک کنیم. گرچه در اینجا می توانم خبری خوب را اعلام کنم که در حال حاضر تصمیم بر این است تا از این پس برای نام بزرگان شعر فارسی لیستی برای ممیزی نداشته باشیم و به زودی شاهد تحقق این وعده خواهیم بود.

وی یادآور شد: آنچه در گذشته در دفتر موسیقی انجام گرفته مربوط به سیاست های گذشته است بنابراین بهتر است دیگر از گذشته صحبت نکنیم و به زمانی که در آن حضور داریم بیندیشیم. این باعث خوشحالی است که تغییرات خوبی در عرصه صدور مجوز شعر و ترانه اتفاق خواهد افتاد که این جریان هم شامل برخی از شاعران معاصر هم می شود و دیگر نیازی به صدور مجوز برای آثار آن ها نداریم.

خوشحالی از حضور نامی که در کنار بزرگان است

بهمنی در ادامه این نشست خبری گفت: حضور من در این آلبوم نشأت گرفته از شوق و شعفی بود که با اختیار کامل رفتم چراکه اسمم در کنار اسامی بزرگان و هنرمندان شریفی است که هز کدام از آن ها مایه افتخار و مباهات فرهنگ و هنر این سرزمین هستند. کما اینکه در بسیاری از موارد نیز احساس شرمساری می کنم که چرا نام من در بالای اسامی این عزیزان در بروشور آلبوم وجود دارد.

البته باید به این مسأله نیز اشاره کنم یکی از انگیزه های حضور من در این آلبوم ضرورت وجود یک شاعر در ضبط یک اثر موسیقایی است که باید به آن توجه ویژه ای کرد.

بهمنی در بخش دیگری از صحبت های خود پیرامون ماجرای همیشگی صدور مجوز برای اشعار و ترانه ها تصریح کرد: عزیزانی در دفتر موسیقی وزارت ارشاد به عنوان اعضای شورای شعر حضور دارند که من هم جزوی از آن ها هستم. افرادی که در دیدگاه بسیاری از دوستان هنرمندم در عرصه موسیقی باعث دلخوری شده اند. اینها کارشناسانی هستند که متأسفانه در این سال ها از واژه ممیز نسبت به آن ها یاد می شود، ممیزی که در معنای لغوی کسی است که فکر دیگری را به نوعی قیچی می کند و با کارشناسی که نقطه ضعف ها را گوشزد می کند، تفاوت های زیادی دارد.

بعضی از کارها خستگی شورای شعر را به در می کند

وی ادامه داد: از نظر قوانین حقوقی شرایط برای اعطای مجوز به گونه ای است که کسی حق ندارد بر اصول تولید و تألیف دخالتی انجام دهد و این اصلی است که من همواره به آن اعتقاد داشته و دارم . اما باید به این موضوع هم اشاره کنم که به دلیل اینکه عنوان کارشناس تقریبا به معنای ممیز در نگاه بسیاری از دوستان تبدیل شده است بنابراین ما نقاط ضعف کار را هم نمی توانیم بیان کنیم. این موضوعی است که باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

این شاعر و ترانه سرا با انتقاد از برخی از شرکت های تولید آثار موسیقایی که به آثار با کیفیت توجه زیادی نمی کنند، یادآور شد: بسیاری از کارها هستند که وقتی برای اعطای مجوز به شورای شعر ارسال می شوند، به قدری با کیفیت و خوب هستند که خستگی کارشناسان را به در می کنند. باید بگویم کارهایی امضا شده توسط شورای شعر وجود دارند که هیچگاه به مرحله اجرا و تولید نرسیده و این بی توجهی به نظرم معطوف به برخی از موسسات تولید آثار موسیقایی است که بی توجه به این آثار دارای مجوز، آنها را نگه داشته و به نوعی پنهانشان می کنند. پس می بینید از این منظر اگر بخواهیم به فضای ممیزی نگاه کنیم خواهیم دید که بسیاری از اعتراض ها به ماجرای ممیزی و کارشناسی ارتباطی پیدا نمی کند.

عبور از شورای شعر دفتر موسیقی

عضو شورای شعر دفتر موسیقی وزارت ارشاد در ادامه سخنان خود گفت: به نظر من باید شناخت بیشتری از شورا داشته باشیم تا این تهمت ها و به قولی این دلسوزی های دوستان نسبت به اعطای مجوز روشن شود. من امیدوارم فضایی که در حال باز شدن است کار را به جایی برساند که دیگر شاهد حرف های این چنینی نباشیم.

میدیا فرج نژاد هم در ادامه صحبتهای بهمنی گفت: من بارها با این مورد مواجه شدم که شورای شعر همیشه در همه موارد مقصر اصلی نیست چرا که به اعتقاد من مشکلات اتفاقا از جایی شروع می شود که ما از مرحله شورای شعر عبور کرده ایم و این مسیر بعد از عبور از شورا به قدری پرچالش است که بعضا بسیاری از تولید کنندگان اثر از دریافت مجوز آثارشان پشیمان می شوند . این جریان، جریانی است که من بارها با آن مواجه شدم و امیدوارم در فضای جدیدی که به وجود آمده این مشکلات مرتفع شود.

وی تصریح کرد: من از مدیریت دفتر موسیقی ارشاد می خواهم هر زمان که هر هنرمندی برای کسب مجوز کنسرت یا تولید آلبوم به آنجا مراجعه می کند، مدام از او اطلاعات شخصی اش را نخواهند چرا که با تشکیل دادن یک بانک اطلاعاتی مناسب و منسجم می توانند هم شان و شخصیت هنرمندان را حفظ کنند و هم در انجام راحت تر و سریعتر کارها، اقدامات قابل توجهی انجام دهند.

اشکان کمانگر خواننده این آلبوم موسیقایی هم در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به روند حضور خود در آلبوم «بادآباد» گفت: اوج خوانی یکی از توانمندی هایی است که هر خواننده دوست دارد برای ارائه هنر خود به مخاطب از آن استفاده کند. اما به نظر من این مقوله نباید به نحوی باشد که خواننده در اثری که تولید می شود مدام در حال اوج خوانی و رخ نمایی هنر خود به مخاطب باشد. همین که بتواند در یک یا دو قطعه اوج خوانی کند می تواند برای مخاطبان نیز قابل قبول باشد. من هم در این آلبوم تلاش کردم تا به سهم خود ضمن مشارکت در تفکر موسیقایی فرج نژاد در ارائه یک اثر متفاوت موسیقایی فرازهایی از آواز ایرانی را نیز تجربه کنم.