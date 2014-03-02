حجت الاسلام سید حسین گلمیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث ارتباط خانواده ها با قرآن مجید یکی از مهمترین عواملی که به عنوان رشد اجتماع معرفی شده است.

وی همچنین با بیان اینکه قرآن یک نسخه شفابخش است، اظهارداشت: عمل به دستورات این کتاب نورانی سعادت دنیا و آخرت را در پی دارد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه قرآن مانند خورشید درخشید و راه هدایت و سعادت بشر را شناساند، گفت: توجه به توسعه مراکز قرآنی ضمن اینکه بنیان های فکری جامعه را تحکیم می بخشد موجب رشد و کمال جوانان به ویژه دانش آموزان در ابعاد گوناگون می شود.

وی افزود: ترویج فرهنگ اصیل اسلامی و قرآنی در جامعه امری لازم و شایسته است از فعالان قرآنی حمایت و پشتیبانی صورت گیرد.

گلمیرزاده در ادامه داشتن جامعه قرآنی را در گرو تربیت کودکان در فضای معنوی و قرآنی خانواده و مدرسه دانست و اظهارداشت: پس از خانواده، معلمان و مربیان مدارس مسئولیت سنگینی به عهده دارند تا از عمق وجود خود آیات کلام نور را به دانش آموزان انتقال دهند.

وی در ادامه از قرآن کریم به عنوان چراغ هدایت بشریت نام برد و گفت: قرآن در زوایای مختلف زندگی انسان ‌ها نقش آفرین است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه بهره‌گیری از قرآن انسان را به سر منزل سعادت نائل می‌ کند، افزود: تداوم انقلاب اسلامی در گرو عمل به قرآن بوده و امروز فرامین قرآنی باید در جامعه بیش از پیش رواج و گسترش یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه تبیین و نهادینه شدن فرهنگ غنی قرآنی باید مورد توجه مردم و مسئولان اجرایی قرار گیرد، تصریح کرد: چنانچه مردم با این کتاب آسمانی انس و الفت گیرند جامعه نیز در ابعاد مختلف توسعه می یابد و از ناهنجاری ها، ایمن خواهند ماند.